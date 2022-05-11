https://ria.ru/20220511/donbass-1787892700.html
Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево
Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево - РИА Новости, 11.05.2022
Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево
Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево в Донбассе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:23
2022-05-11T13:23
2022-05-11T13:25
россия
донбасс
енакиево
ленинградская область
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево в Донбассе, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Ленобласть поддержит город Енакиево в восстановлении мирной жизни. По возвращении с Донбасса представителей области уточним объем помощи и наши возможности. Работать будем в рамках соглашения, которое подпишем с главой администрации Енакиево", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Дрозденко, потребуется помощь специалистов строительного и социального блоков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220502/dela-1786579147.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донбасс, енакиево, ленинградская область, владимир путин
13:23 11.05.2022 (обновлено: 13:25 11.05.2022)
Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево
Глава Ленинградской области Дрозденко: регион поможет Енакиево вернуться к мирной жизни