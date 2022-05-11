https://ria.ru/20220511/donbass-1787892700.html

Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево

Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево - РИА Новости, 11.05.2022

Ленинградская область поможет в восстановлении мирной жизни в Енакиево

Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево в Донбассе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:23

2022-05-11T13:23

2022-05-11T13:25

россия

донбасс

енакиево

ленинградская область

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево в Донбассе, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Ленобласть поддержит город Енакиево в восстановлении мирной жизни. По возвращении с Донбасса представителей области уточним объем помощи и наши возможности. Работать будем в рамках соглашения, которое подпишем с главой администрации Енакиево", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Дрозденко, потребуется помощь специалистов строительного и социального блоков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220502/dela-1786579147.html

россия

донбасс

енакиево

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, енакиево, ленинградская область, владимир путин