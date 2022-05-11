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В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/donbass-1787867802.html
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.05.2022
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск
Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:56
2022-05-11T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Островского погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 10.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:56 11.05.2022 (обновлено: 12:02 11.05.2022)
 
В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР: мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Островского погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 10.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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