https://ria.ru/20220511/donbass-1787867802.html

В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.05.2022

В Донецке мужчина погиб из-за обстрела со стороны украинских войск

Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:56

2022-05-11T11:56

2022-05-11T12:02

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Островского погиб мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 10.50 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, вооруженные силы украины