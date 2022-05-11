https://ria.ru/20220511/donbass-1787833611.html

В Александровке девушка получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

В Александровке девушка получила ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.05.2022

В Александровке девушка получила ранение при обстреле со стороны ВСУ

Девушка ранена в поселке Александровка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:36

2022-05-11T09:36

2022-05-11T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

днр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Девушка ранена в поселке Александровка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) с позиций в Красногоровке, в Александровке пострадала девушка 2004 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что пострадавшая с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, контузией и ссадинами лица доставлена в областную больницу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, украина, днр, признание днр и лнр в россии