https://ria.ru/20220511/dolya-1788017699.html

"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов

"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов - РИА Новости, 11.05.2022

"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов

"Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:23

2022-05-11T23:23

2022-05-11T23:24

экономика

сербия

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украина

газпром нефть

газпром

нефтяная индустрия сербии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания."Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.Новым владельцем доли 6,15% стал "Газпром", говорится в его материалах. Договор купли-продажи акций датирован 6 мая 2022 года.Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") - совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии. Этой компании принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине ввел ряд санкций в отношении российских компаний, в том числе и "Газпром нефти". Из-за этого поставки нефти на NIS по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) были под угрозой, но в начале апреля Минэнерго Сербии заявило, что нефть по нему продолжит поступать в страну.

https://ria.ru/20220506/benzin-1787314626.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, сербия, россия, украина, газпром нефть, газпром, нефтяная индустрия сербии