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"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов - РИА Новости, 11.05.2022
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"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов
"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов - РИА Новости, 11.05.2022
"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов
"Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:23
2022-05-11T23:24
экономика
сербия
россия
украина
газпром нефть
газпром
нефтяная индустрия сербии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания."Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.Новым владельцем доли 6,15% стал "Газпром", говорится в его материалах. Договор купли-продажи акций датирован 6 мая 2022 года.Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") - совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии. Этой компании принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине ввел ряд санкций в отношении российских компаний, в том числе и "Газпром нефти". Из-за этого поставки нефти на NIS по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) были под угрозой, но в начале апреля Минэнерго Сербии заявило, что нефть по нему продолжит поступать в страну.
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экономика, сербия, россия, украина, газпром нефть, газпром, нефтяная индустрия сербии
23:23 11.05.2022 (обновлено: 23:24 11.05.2022)
 
"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов

NIS сообщила, что "Газпром нефть" снизила долю в сербской компании до 50 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоцистерна компании "Газпром Нефть"
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автоцистерна компании "Газпром Нефть". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания.
"Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.
Новым владельцем доли 6,15% стал "Газпром", говорится в его материалах. Договор купли-продажи акций датирован 6 мая 2022 года.
"Изменение структуры собственности обеспечивает условия для беспрепятственного осуществления деятельности "НИС а.д. Нови Сад" на рынке", - прокомментировали событие в NIS. Сделка по продаже акций была совершена на Белградской бирже в соответствии с законодательством Сербии в области торговли ценными бумагами, добавили компании.
Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") - совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии. Этой компании принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).
Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине ввел ряд санкций в отношении российских компаний, в том числе и "Газпром нефти". Из-за этого поставки нефти на NIS по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) были под угрозой, но в начале апреля Минэнерго Сербии заявило, что нефть по нему продолжит поступать в страну.
НПЗ Нефтяная индустрия Сербии (NIS) под Белградом - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:02
Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС
 
ЭкономикаСербияРоссияУкраинаГазпром нефтьГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
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