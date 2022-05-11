23:23 11.05.2022 (обновлено: 23:24 11.05.2022)
"Газпром нефть" снизила долю в сербской NIS до 50 процентов
NIS сообщила, что "Газпром нефть" снизила долю в сербской компании до 50 процентов
Автоцистерна компании "Газпром Нефть". Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Газпром нефть" снизила свою долю в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 50% с 56,15%, сообщила сербская компания.
"Компания "Газпром нефть", которая до настоящего момента являлась мажоритарным акционером "НИС а.о. Нови Сад", снизила свою долю в уставном капитале "НИС а.о. Нови Сад" с 56,15% до 50%", - говорится в пресс-релизе компании.
Новым владельцем доли 6,15% стал "Газпром", говорится в его материалах. Договор купли-продажи акций датирован 6 мая 2022 года.
"Изменение структуры собственности обеспечивает условия для беспрепятственного осуществления деятельности "НИС а.д. Нови Сад" на рынке", - прокомментировали событие в NIS. Сделка по продаже акций была совершена на Белградской бирже в соответствии с законодательством Сербии в области торговли ценными бумагами, добавили компании.
Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") - совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии. Этой компании принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).
Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине ввел ряд санкций в отношении российских компаний, в том числе и "Газпром нефти". Из-за этого поставки нефти на NIS по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) были под угрозой, но в начале апреля Минэнерго Сербии заявило, что нефть по нему продолжит поступать в страну.