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Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен

Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен - РИА Новости, 11.05.2022

Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен

Размер внутреннего долга Японии, так называемый "долгосрочный долг", который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T07:12

2022-05-11T07:12

2022-05-11T07:13

экономика

япония

в мире

долг

токио

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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Размер внутреннего долга Японии, так называемый "долгосрочный долг", который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000 триллионов иен (около 7,69 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день), сообщило агентство Киодо по итогам данных министерства финансов.На конец предыдущего финансового года (1 апреля 2021 — 31 марта 2021) этот долг составлял 1017 триллиона иен (7,82 триллиона долларов). Рост долгосрочных обязательств государств продолжается 18 лет, но впервые сумма превысила 1000 триллионов.Если прибавить к этим долговым обязательствам инвестиционные долги и краткосрочные займы, которые обычно идут на восполнение текущей нехватки средств в бюджете, то общая сумма внутреннего государственного долга Японии составляет 1241 триллион (9,55 триллиона долларов).

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экономика, япония, в мире, долг, токио