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Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен
Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен - РИА Новости, 11.05.2022
Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен
Размер внутреннего долга Японии, так называемый "долгосрочный долг", который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T07:12
2022-05-11T07:12
2022-05-11T07:13
экономика
япония
в мире
долг
токио
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ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Размер внутреннего долга Японии, так называемый "долгосрочный долг", который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000 триллионов иен (около 7,69 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день), сообщило агентство Киодо по итогам данных министерства финансов.На конец предыдущего финансового года (1 апреля 2021 — 31 марта 2021) этот долг составлял 1017 триллиона иен (7,82 триллиона долларов). Рост долгосрочных обязательств государств продолжается 18 лет, но впервые сумма превысила 1000 триллионов.Если прибавить к этим долговым обязательствам инвестиционные долги и краткосрочные займы, которые обычно идут на восполнение текущей нехватки средств в бюджете, то общая сумма внутреннего государственного долга Японии составляет 1241 триллион (9,55 триллиона долларов).
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экономика, япония, в мире, долг, токио
07:12 11.05.2022 (обновлено: 07:13 11.05.2022)
Внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен
Киодо: внутренний долг Японии впервые превысил сумму в 1000 триллионов иен