https://ria.ru/20220511/diskreditatsiya-1787815981.html

Источник: Украина провела операцию по дискредитации Румынии перед Европой

Источник: Украина провела операцию по дискредитации Румынии перед Европой - РИА Новости, 11.05.2022

Источник: Украина провела операцию по дискредитации Румынии перед Европой

Служба внешней разведки Украины провела операцию по дискредитации перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией внешней политики Бухареста на украинском,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T03:17

2022-05-11T03:17

2022-05-11T04:01

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ХЕРСОН, 11 мая — РИА Новости. Служба внешней разведки Украины провела операцию по дискредитации перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией внешней политики Бухареста на украинском, молдавском и европейском направлениях, и формированию у них негативного восприятия Румынии как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями, в акции были задействованы агенты из числа граждан Украины и Молдавии, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ.Согласно подготовленному в декабре 2014 года отчету, адресованному заместителю руководителя Службы внешней разведки Украины (СВРУ) генерал-лейтенанту Лысенко, была разработана спецоперация (акция влияния) под кодовым названием "Овидий", добавил собеседник агентства. По его словам, целью акции являлось "проведение адресной дезинформационной кампании по доведению до руководителей государств-членов Евросоюза дискредитирующей информации о внешней политике Румынии на украинском, молдавском и европейском направлениях".Объектами воздействия выступали функционеры международных организаций (ЕС и Еврокомиссии), представители дипломатического корпуса европейских государств, аккредитованные в Молдавии, а также странах придунайского региона: Австрии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Сербии, отметил источник."Конечным результатом спецоперации стала публикация на информационно-аналитическом ресурсе Молдавии "АВА.МD" статей, позволивших, по мнению украинских разведчиков, сформировать негативный имидж Румынии как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями", — добавил он."Каналами реализации" акции влияния "Овидий" выступали: агент "Атлант" — гражданин Украины Коробов Владимир Кузьмич, руководитель Центра исследования южно-украинского приграничья, созданного на базе Херсонского государственного университета, и доверенный исполняющий — агент "Траян", гражданин Молдавии, уроженец города Дубоссары, профессор Молдавского государственного университета, рассказал собеседник агентства.По его словам, за проведение спецоперации непосредственно отвечал офицер действующего резерва СВРУ "Николаев" — старший оперуполномоченный по ОВД подполковник Бянов Георгий Николаевич (личный номер Б-00125), 1971 года рождения, уроженец Херсона, под прикрытием выступавший как сотрудник Центра исследования южно-украинского приграничья.Акцию признали успешнойИсточник в российских силовых ведомствах также предоставил РИА Новости совершенно секретный отчет на имя замглавы СВРУ Лысенко о проведении акции влияния "Овидий", содержавший ее подробности.Согласно отчету, агент "Атлант" был направлен в столицу Молдавии Кишинев под предлогом участия в международной конференции "Гражданская идентичность и европейская интеграция — факторы консолидации молдавской государственности". В Кишиневе он под легендированным предлогом передал "Траяну" подготовленные материалы для публикации."Траян" через свои связи в экспертном сообществе Молдавии организовал публикацию "на иностранном интернет-ресурсе с тезисами, которые в негативном контексте освещают политику Румынии на украинском, молдавском и европейском направлениях", отмечалось в отчете."Размещение подготовленной статьи вызвало резонанс в экспертном и информационном пространстве Молдовы…. С учетом того, что с материалами сайта знакомятся представители аккредитованных в Молдове дипломатических учреждений, усматривается, что специально подготовленную информацию довели до сведения основных геополитических игроков в регионе, включая ЕС", — указывалось в отчете.Успех акции, согласно отчету, подтверждался тем, что ведущие электронные информационно-аналитические ресурсы Молдавии обнародовали заявление главы миссии ЕС в этой стране Дирка Шубеля, который негативно оценил политическую деятельность лидеров прорумынской Либеральной и Либерально-демократической партии Молдавии.Текст заявления Шубеля имел "определенные аналогии" с опубликованной статьей, прежде всего в том, что политика прорумынского лобби в Молдавии противоречит европейским ценностям, сообщалось в отчете."В целом указанную публикацию можно расценивать в качестве информационного фактора, который укрепил формирование негативного отношения ЕС к политике Румынии в регионе и прорумынских политических сил в Молдове", — отмечалось в отчете. При этом добавлялось, что негативных последствий для Украины от проведения этой акции влияния не выявлено.

https://ria.ru/20220505/agentura-1786903168.html

https://ria.ru/20220504/rumyniya-1786850604.html

https://ria.ru/20220503/rumyniya-1786661478.html

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в мире, молдавия, украина, румыния, евросоюз, еврокомиссия, херсон