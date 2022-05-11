https://ria.ru/20220511/dialog-1787988912.html

Премьер Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна

Премьер Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна - РИА Новости, 11.05.2022

Премьер Италии высказался за освобождение портов Украины для вывоза зерна

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что во избежание продовольственного кризиса Россия и Украина могут договориться о разблокировании портов для экспорта РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:29

2022-05-11T19:29

2022-05-11T20:04

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италия

марио драги

джо байден

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РИМ, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что во избежание продовольственного кризиса Россия и Украина могут договориться о разблокировании портов для экспорта зерна."Существует опасность продовольственного кризиса, гуманитарного, вызванного нехваткой продовольствия, который в основном спровоцировала блокировка экспорта зерна из Украины и России. Из Украины он заблокирован, потому что порты заблокированы российскими кораблями", - сказал Драги на пресс-конференции для итальянской прессы во время визита в США. Пресс-конференция транслировалась в YouTube-канале правительственного Дворца Киджи."Лавров сказал, что суда блокируются, потому что порты заминированы. Это может быть ярким примером диалога между сторонами для спасения десятков миллионов людей из беднейших стран. Если мины есть, их надо убрать, и российская сторона должна пропустить корабли", - заявил премьер Италии.По словам Драги, в ходе встречи с президентом США Джо Байденом он проиллюстрировал возможность установления максимальной цены на газ. Байден, подчеркнул Драги, воспринял эту идею положительно, "хотя администрация США больше думает о предельной цене на нефть".Италия, отметил премьер, настроена и далее продвигать свою инициативу среди других членов ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.

https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html

https://ria.ru/20220317/krizis-1778714351.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787889136.html

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в мире, россия, украина, италия, марио драги, джо байден