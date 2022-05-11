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Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала дошел до Верховного суда - РИА Новости, 11.05.2022
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Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала дошел до Верховного суда
Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала дошел до Верховного суда - РИА Новости, 11.05.2022
Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала дошел до Верховного суда
Спор двух жителей подмосковной Балашихи о том, кто крадет телесигнал у жителей подъезда, дошел до Верховного суда РФ. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:16
2022-05-11T14:16
россия
происшествия
общество
верховный суд рф
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спор двух жителей подмосковной Балашихи о том, кто крадет телесигнал у жителей подъезда, дошел до Верховного суда РФ.Согласно материалам дела, осенью 2018 года подсудимый вызвал телемастеров и обнаружил, что его сосед переподключил основной антенный кабель к своей квартире, из-за чего на нижних этажах стал плохо работать телевизор. На собрании жильцов он якобы назвал соседа "ворюгой" и заявил, что тот "крадет телевизионный сигнал у жителей подъезда".Оскорбленный сосед обратился в суд, однако проиграл - из доказательств вины были только слова потерпевшего, его жены и не вызывающая доверия аудиозапись. Более того, его визави сам подал иск на 160 тысяч рублей - за ложное обвинение. Суд обязал выплатить ему 45 тысяч рублей. Оспаривая эту сумму, оппоненты прошли суды апелляционной и кассационной инстанций и дошли до Верховного суда РФ.Суд указал, что неподтвержденное обвинение само по себе не является достаточным основанием для признания незаконным обращения к мировому судье с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности в порядке частного обвинения. Суд указал, что в отличие от уголовного преследования, осуществляемого от лица государственных правоохранительных органов, в частном обвинении претензии выдвигает обычный гражданин, право которого обращаться за защитой в государственные органы закреплено конституцией."Разрешая данный вопрос, необходимо учитывать, в частности, фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о добросовестном заблуждении частного обвинителя либо, напротив, о злоупотреблении им правом на осуществление уголовного преследования другого лица в порядке частного обвинения", - отметил суд.Вопрос о компенсации направлен на пересмотр.
https://ria.ru/20220506/kalashnikov-1787203134.html
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московская область (подмосковье)
балашиха
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россия, происшествия, общество, верховный суд рф, московская область (подмосковье), балашиха
14:16 11.05.2022
 
Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала дошел до Верховного суда

Спор двух жителей Балашихи о краже телесигнала в подъезде дошел до Верховного суда

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд России
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спор двух жителей подмосковной Балашихи о том, кто крадет телесигнал у жителей подъезда, дошел до Верховного суда РФ.
Согласно материалам дела, осенью 2018 года подсудимый вызвал телемастеров и обнаружил, что его сосед переподключил основной антенный кабель к своей квартире, из-за чего на нижних этажах стал плохо работать телевизор. На собрании жильцов он якобы назвал соседа "ворюгой" и заявил, что тот "крадет телевизионный сигнал у жителей подъезда".
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Оскорбленный сосед обратился в суд, однако проиграл - из доказательств вины были только слова потерпевшего, его жены и не вызывающая доверия аудиозапись. Более того, его визави сам подал иск на 160 тысяч рублей - за ложное обвинение. Суд обязал выплатить ему 45 тысяч рублей. Оспаривая эту сумму, оппоненты прошли суды апелляционной и кассационной инстанций и дошли до Верховного суда РФ.
Суд указал, что неподтвержденное обвинение само по себе не является достаточным основанием для признания незаконным обращения к мировому судье с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности в порядке частного обвинения. Суд указал, что в отличие от уголовного преследования, осуществляемого от лица государственных правоохранительных органов, в частном обвинении претензии выдвигает обычный гражданин, право которого обращаться за защитой в государственные органы закреплено конституцией.
"Разрешая данный вопрос, необходимо учитывать, в частности, фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о добросовестном заблуждении частного обвинителя либо, напротив, о злоупотреблении им правом на осуществление уголовного преследования другого лица в порядке частного обвинения", - отметил суд.
Вопрос о компенсации направлен на пересмотр.
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