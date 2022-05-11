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Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей

Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022

Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей

Кабмин России выделил 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:44

2022-05-11T23:44

2022-05-11T23:44

общество

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабмин России выделил 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.В августе прошлого года Правительство России приняло решение провести розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. В розыгрыше с 1 сентября по 1 декабря 2021 года могли принять участие граждане старше 18 лет. Розыгрыш проходил на официальном сайте бонусзаздоровье.рф."Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением... "Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции", бюджетные ассигнования в размере 100000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации",- говорится в документе.Уточняется, что каждая выплата составит 100 тысяч рублей.

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