https://ria.ru/20220511/covid-1788019750.html
Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей
Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей
Кабмин России выделил 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T23:44
2022-05-11T23:44
2022-05-11T23:44
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786116258_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_61814a1d0b3dca80823d7c4c12f4b2c4.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабмин России выделил 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.В августе прошлого года Правительство России приняло решение провести розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. В розыгрыше с 1 сентября по 1 декабря 2021 года могли принять участие граждане старше 18 лет. Розыгрыш проходил на официальном сайте бонусзаздоровье.рф."Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением... "Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции", бюджетные ассигнования в размере 100000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации",- говорится в документе.Уточняется, что каждая выплата составит 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787949809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786116258_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_47d792f6cbbf8458f8e0c658f95d6378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Победителям розыгрыша среди привитых выделили 100 миллионов рублей
Победителям розыгрыша среди привитых от Covid-19 выделили 100 миллионов рублей
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кабмин России выделил 100 миллионов рублей на выплаты призов победителям розыгрыша среди привитых от коронавирусной инфекции, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В августе прошлого года Правительство России
приняло решение провести розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. В розыгрыше с 1 сентября по 1 декабря 2021 года могли принять участие граждане старше 18 лет. Розыгрыш проходил на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.
"Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением... "Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции", бюджетные ассигнования в размере 100000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации",- говорится в документе.
Уточняется, что каждая выплата составит 100 тысяч рублей.