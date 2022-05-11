https://ria.ru/20220511/chili-1788002421.html

Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили

Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили - РИА Новости, 11.05.2022

Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили

Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили, мероприятие прошло на территории посольства РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T21:12

2022-05-11T21:12

2022-05-11T21:12

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили, мероприятие прошло на территории посольства РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.В ходе торжественного мероприятия учащиеся школы при посольстве декламировали стихи и исполнили песни военных лет."Перед участниками акции выступил атташе по вопросам обороны, полковник Сергей Цыганков, который отметил важность сохранения через поколения памяти о подвиге всех народов бывшего Советского Союза в Великой Отечественной войне. В контексте специальной военной операции России на Украине он констатировал поступательную радикализацию политики коллективного Запада по фальсификации и открытому переписыванию истории, а также сознательному извращению роли и места нашей страны в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны и борьбе с неонацизмом и русофобией в наши дни", - отметило посольство.Акция завершилась минутой молчания.

https://ria.ru/20220510/pobeda-1787726747.html

чили

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

чили, россия, день победы, в мире