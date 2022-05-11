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Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили - РИА Новости, 11.05.2022
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Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили
Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили - РИА Новости, 11.05.2022
Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили
Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили, мероприятие прошло на территории посольства РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T21:12
2022-05-11T21:12
день победы — 2022
чили
россия
день победы
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили, мероприятие прошло на территории посольства РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.В ходе торжественного мероприятия учащиеся школы при посольстве декламировали стихи и исполнили песни военных лет."Перед участниками акции выступил атташе по вопросам обороны, полковник Сергей Цыганков, который отметил важность сохранения через поколения памяти о подвиге всех народов бывшего Советского Союза в Великой Отечественной войне. В контексте специальной военной операции России на Украине он констатировал поступательную радикализацию политики коллективного Запада по фальсификации и открытому переписыванию истории, а также сознательному извращению роли и места нашей страны в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны и борьбе с неонацизмом и русофобией в наши дни", - отметило посольство.Акция завершилась минутой молчания.
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чили, россия, день победы, в мире
21:12 11.05.2022
 
Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили

Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкГвоздики в руках
Гвоздики в руках - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Свыше 60 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Чили, мероприятие прошло на территории посольства РФ, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"На территории посольства России в Чили состоялась традиционная патриотическая акция "Бессмертный полк". Свыше 60 человек из числа сотрудников дипмиссии и членов их семей прошли колонной с портретами своих родных и близких – ветеранов Великой Отечественной войны", - отметил представитель дипмиссии.
В ходе торжественного мероприятия учащиеся школы при посольстве декламировали стихи и исполнили песни военных лет.
"Перед участниками акции выступил атташе по вопросам обороны, полковник Сергей Цыганков, который отметил важность сохранения через поколения памяти о подвиге всех народов бывшего Советского Союза в Великой Отечественной войне. В контексте специальной военной операции России на Украине он констатировал поступательную радикализацию политики коллективного Запада по фальсификации и открытому переписыванию истории, а также сознательному извращению роли и места нашей страны в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны и борьбе с неонацизмом и русофобией в наши дни", - отметило посольство.
Акция завершилась минутой молчания.
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