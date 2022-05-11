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Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/chekhiya-1787941139.html
Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию
Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию - РИА Новости, 11.05.2022
Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию
Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в состав вооруженных сил Украины, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:14
2022-05-11T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
россия
вооруженные силы украины
милош земан
петр фиала
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в состав вооруженных сил Украины, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан подписал постановление о своем согласии с вступлением в вооруженные силы Украины 103 граждан (Чехии) на основании их обращения, поданного в соответствии с законом номер 585/2004 о воинской повинности. Свою подпись под документом также должен поставить глава правительства (Петр Фиала)", - написал пресс-секретарь.Граждане Чехии могут служить в вооруженных силах другого государства только с разрешения президента республики, который является также верховным главнокомандующим ВС страны.Ранее, в марте этого года, Овчачек сообщал, что на Пражский град поступило свыше 300 заявлений от граждан Чехии, желающих участвовать в военных действиях на Украине в составе украинских вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html
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в мире, украина, чехия, россия, вооруженные силы украины, милош земан, петр фиала
16:14 11.05.2022
 
Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию

Пресс-секретарь Овчачек: Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в украинскую армию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чешской Республики Милош Земан . Архивное фото
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в состав вооруженных сил Украины, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан подписал постановление о своем согласии с вступлением в вооруженные силы Украины 103 граждан (Чехии) на основании их обращения, поданного в соответствии с законом номер 585/2004 о воинской повинности. Свою подпись под документом также должен поставить глава правительства (Петр Фиала)", - написал пресс-секретарь.
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Граждане Чехии могут служить в вооруженных силах другого государства только с разрешения президента республики, который является также верховным главнокомандующим ВС страны.
Ранее, в марте этого года, Овчачек сообщал, что на Пражский град поступило свыше 300 заявлений от граждан Чехии, желающих участвовать в военных действиях на Украине в составе украинских вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияРоссияВооруженные силы УкраиныМилош ЗеманПетр Фиала
 
 
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