https://ria.ru/20220511/chekhiya-1787941139.html

Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию

Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию - РИА Новости, 11.05.2022

Земан разрешил более ста чешским гражданам вступить в украинскую армию

Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в состав вооруженных сил Украины, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:14

2022-05-11T16:14

2022-05-11T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

россия

вооруженные силы украины

милош земан

петр фиала

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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам Чехии вступить в состав вооруженных сил Украины, сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан подписал постановление о своем согласии с вступлением в вооруженные силы Украины 103 граждан (Чехии) на основании их обращения, поданного в соответствии с законом номер 585/2004 о воинской повинности. Свою подпись под документом также должен поставить глава правительства (Петр Фиала)", - написал пресс-секретарь.Граждане Чехии могут служить в вооруженных силах другого государства только с разрешения президента республики, который является также верховным главнокомандующим ВС страны.Ранее, в марте этого года, Овчачек сообщал, что на Пражский град поступило свыше 300 заявлений от граждан Чехии, желающих участвовать в военных действиях на Украине в составе украинских вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

https://ria.ru/20220429/naemnik-1786201941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, чехия, россия, вооруженные силы украины, милош земан, петр фиала