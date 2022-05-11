Посол в Праге считает, что Чехия в вопросах энергетики поступит прагматично
Посол в Праге Змеевский: прагматизм в вопросах энергетики в Чехии возьмет верх
© Радио Sputnik Светлана ЕрёминаВид на Пражский град и реку Влтаву
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
Вид на Пражский град и реку Влтаву. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Прагматизм в вопросах энергетики в Чехии возьмет верх, выразил уверенность посол России в Праге Александр Змеевский.
"Для бизнеса прагматизм очень важен, а бизнес влияет и на политиков, будем из этого исходить. Есть же реальные вещи, реальная экономика, людям нужно жить, нужно отапливать жилища, подавать энергию на предприятия, где заняты тысячи людей. То есть сама логика жизни здесь будет диктовать позиции во многом воздействовать на политиков. И ко многим заявлениям нужно относиться достаточно критично, жизнь свое возьмет. Давайте проявим терпение и посмотрим, как все это будет, и не только в Чехии". - сказал дипломат в эфире "Россия 24".
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.