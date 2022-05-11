https://ria.ru/20220511/britaniya-1788016058.html

Британский энергорегулятор назвал растущие счета "вопросом жизни и смерти"

Британский энергорегулятор назвал растущие счета "вопросом жизни и смерти" - РИА Новости, 11.05.2022

Британский энергорегулятор назвал растущие счета "вопросом жизни и смерти"

Растущие счета за газ и электричество являются для некоторых жителей Великобритании "вопросом жизни и смерти", заявил глава британского энергорегулятора Ofgem... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T23:04

2022-05-11T23:04

2022-05-11T23:36

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ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости. Растущие счета за газ и электричество являются для некоторых жителей Великобритании "вопросом жизни и смерти", заявил глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, выступая в Глазго.По его словам, рынок остается крайне нестабильным, и Ofgem ожидает дальнейшего роста цен в этом году."Я регулярно общаюсь с клиентами и знаю, насколько тяжелыми являются растущие цены на энергоносители для многих домохозяйств и предприятий. Для некоторых неспособность позволить себе растущие счета за электроэнергию является буквально вопросом жизни и смерти", — сказал Бреарли.В частности, он рассказал об истории пациентки, проходящей лечение после опухоли головного мозга, о которой ему рассказали социальные консультанты в Глазго."Клиентка, которая живет со своей дочерью, изо всех сил старается не поспевать за растущими ценами на энергоносители и беспокоится, что ей придется выбирать между отоплением и едой, когда она оправится от своей болезни. Что было шокирующим, так это то, что она чувствует себя более комфортно в больнице, где она может поесть и согреться, чем дома", - посетовал глава Ofgem.Он напомнил, что энергорегулятор уже объявил о введении более жесткого контроля за поставщиками энергии на розничном рынке — в частности, чтобы оценить, оправдано ли недавнее увеличение прямого дебетования.Кроме того, по словам Бреарли, британскому энергетическому рынку необходимы фундаментальные изменения. "Вот почему мы приветствуем всеобъемлющий обзор правительством Великобритании механизмов рынка электроэнергии (REMA). Мы тесно сотрудничаем с BEIS (Департамент промышленности, энергетики и бизнеса — прим. ред.) над обзором и в ближайшие месяцы представим свои собственные идеи относительно изменений, которые, по нашему мнению, необходимы", — отметил он.За последний год около 30 британских энергокомпаний ушли с рынка из-за повышения оптовых цен на газ. Кроме того, потребители в Великобритании столкнулись с беспрецедентным повышением предельных цен на 54% с 1 апреля. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель — сентябрь) и на зимний (октябрь — март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. При этом украинская сторона не прекращала транзит газа.

https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787995763.html

https://ria.ru/20220511/gaz-1787881643.html

https://ria.ru/20220510/irlandiya-1787667076.html

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цены на нефть, великобритания, глазго