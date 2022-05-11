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Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС - РИА Новости, 11.05.2022
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Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС - РИА Новости, 11.05.2022
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:05
2022-05-11T17:05
россия
общество
здоровье - общество
брикс
в мире
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи и заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что создание такой ассоциации приведет не только к укреплению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.
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россия, общество, здоровье - общество, брикс, в мире, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
17:05 11.05.2022
 
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

Глава Минздрава Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи и заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества.
Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC.
"Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.
Он отметил, что создание такой ассоциации приведет не только к укреплению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.
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