https://ria.ru/20220511/briks-1787956511.html
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС - РИА Новости, 11.05.2022
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:05
2022-05-11T17:05
2022-05-11T17:05
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брикс
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михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи и заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что создание такой ассоциации приведет не только к укреплению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.
https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, брикс, в мире, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС
Глава Минздрава Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи и заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества.
Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC.
"Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС
и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ
.
Он отметил, что создание такой ассоциации приведет не только к укреплению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.