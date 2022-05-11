https://ria.ru/20220511/briks-1787956511.html

Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС - РИА Новости, 11.05.2022

Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию БРИКС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:05

2022-05-11T17:05

2022-05-11T17:05

россия

общество

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брикс

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, что позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи и заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества.Мурашко в среду принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC."Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он отметил, что создание такой ассоциации приведет не только к укреплению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС.

https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, здоровье - общество, брикс, в мире, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)