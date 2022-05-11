https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787999532.html

Протестующие попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии

Протестующие попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии - РИА Новости, 11.05.2022

Протестующие попытались снять украинский флаг со здания мэрии Софии

Представители и сторонники болгарской партии "Возрождение", митингующие в Софии, попытались снять украинский флаг со здания городского совета, сообщило... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:45

2022-05-11T20:45

2022-05-11T22:33

в мире

софия (город)

болгария

возрождение

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Представители и сторонники болгарской партии "Возрождение", митингующие в Софии, попытались снять украинский флаг со здания городского совета, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).На опубликованных телеканалом кадрах видно, как перед зданием мэрии собралась толпа активистов. Несколько человек попытались прислонить к стене лестницу. Украинский флаг, которые местные власти повесили в апреле рядом с национальным, расположен на балконе третьего этажа. Партия "Возрождение" в среду вечером проводит в центре Софии антиправительственный митинг против вовлечения Болгарии в украинский конфликт. Ее представители считают политику премьер-министра Кирила Петкова провальной на всех направлениях. По мнению партии, в последние месяцы правительство больше занималось конфликтом на Украине, чем внутренними проблемами страны.На парламентских выборах в ноябре 2021 года партия "Возрождение" получила 2,97 процента голосов, оставшись без мест в Народном собрании.Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал парламент страны за недавнее решение отправить Киеву военно-техническую помощь. Он назвал его "опасным шагом" к вовлечению страны в конфликт и указал на возможные риски.

https://ria.ru/20220507/evropa-1787433458.html

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"Санкции против России неприемлемы" – житель Софии об экономике в Болгарии Рост цен на нефть и газ сильно ударили по кошелькам жителей Европы. Например, в Болгарии инфляции в этом году прогнозируется на уровне более 10 процентов. Мелкий бизнес переживает не лучшие времени. Житель Софии, строитель Николай Белев считает санкции своей страны в отношении России неуместными – они сказываются в том числе на благосостоянии болгар. 2022-05-11T20:45 true PT1M12S

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в мире, софия (город), болгария, возрождение