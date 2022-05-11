https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787987129.html

В Софии проходит митинг против участия Болгарии в украинском конфликте

В Софии проходит митинг против участия Болгарии в украинском конфликте - РИА Новости, 11.05.2022

В Софии проходит митинг против участия Болгарии в украинском конфликте

В центре Софии началась антиправительственная демонстрация против вовлечения Болгарии в украинский конфликт, сообщило Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:21

2022-05-11T19:21

2022-05-11T19:52

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В центре Софии началась антиправительственная демонстрация против вовлечения Болгарии в украинский конфликт, сообщило Болгарское национальное радио (БНР).Митинг перед зданием Народного собрания организовала партия "Возрождение".Ее представители считаю политику премьер-министра Кирилла Петкова провальной на всех направлениях. По мнению партии, в последние месяцы правительство больше занимался конфликтом на Украине, чем внутренними проблемами страны.На опубликованных фотографиях видно, что митингующие стоят на фоне памятника Царю-освободителю (российскому императору Александру II. — Прим. ред.) и держат транспарант с надписью: "В отставку марионетку Киро Петкова за вовлечение Болгарии на сторону США против России на Украине".На парламентских выборах в ноябре 2021 года партия "Возрождение" получила 2,97% голосов, оставшись без мест в Народном собрании.Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал парламент страны за недавнее решение отправить Киеву военно-техническую помощь. Он назвал его "опасным шагом" к вовлечению страны в конфликт и указал на возможные риски.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Накануне президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787978541.html

https://ria.ru/20220509/vstrecha-1787667761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/bolgariya-1787962983.html

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в мире, болгария, украина, сша, возрождение