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Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"
Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома" - РИА Новости, 11.05.2022
Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"
Правительство Болгарии заявило, что достигло договоренности с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:39
2022-05-11T16:39
2022-05-11T19:50
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство Болгарии заявило, что достигло договоренности с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце.Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на схему оплаты газа рублями "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.Во вторник болгарский премьер-министр Кирил Петков встречался в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. "Была достигнута договоренность о стартующих в июне поставках в Болгарию СПГ по ценам ниже текущих цен "Газпрома", — говорится в коммюнике по итогам встречи.В этот же день Петков провел беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили возможности партнерства для диверсификации энергоснабжения Болгарии и региона в целом, а также модернизацию болгарских вооруженных сил.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/radev-1787436159.html
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экономика, цены на нефть, камала харрис, энтони блинкен, владимир путин, болгария, сша, россия, газпром
16:39 11.05.2022 (обновлено: 19:50 11.05.2022)
Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"
Правительство Болгарии договорилось о поставках СПГ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"