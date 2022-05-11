https://ria.ru/20220511/bolgariya-1787948788.html

Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"

Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома" - РИА Новости, 11.05.2022

Болгария договорилась о поставках СПГ из США дешевле, чем у "Газпрома"

Правительство Болгарии заявило, что достигло договоренности с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:39

2022-05-11T16:39

2022-05-11T19:50

экономика

цены на нефть

камала харрис

энтони блинкен

владимир путин

болгария

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Правительство Болгарии заявило, что достигло договоренности с властями США о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем месяце.Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на схему оплаты газа рублями "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.Во вторник болгарский премьер-министр Кирил Петков встречался в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. "Была достигнута договоренность о стартующих в июне поставках в Болгарию СПГ по ценам ниже текущих цен "Газпрома", — говорится в коммюнике по итогам встречи.В этот же день Петков провел беседу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили возможности партнерства для диверсификации энергоснабжения Болгарии и региона в целом, а также модернизацию болгарских вооруженных сил.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/radev-1787436159.html

https://ria.ru/20220507/ssha-1787346627.html

болгария

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, камала харрис, энтони блинкен, владимир путин, болгария, сша, россия, газпром