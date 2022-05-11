Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток
Невропатолог Орлов: избавиться от головной боли без таблеток можно камфорным маслом
Головная боль. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Головная боль — веское основание для визита к врачу и приема лекарств. Но не только таблетки улучшают состояние при этом симптоме, считает врач-невропатолог Игорь Орлов. В интервью радио Sputnik он назвал два других способа избавиться от боли.
Распространенной причиной головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Людям с таким нарушением здоровья чаще всего назначают препараты, улучшающие циркуляцию крови, отметил Орлов. Причем не одни лишь таблетки позволяют добиться необходимого эффекта, добавил он. По словам врача, закапывание специальных масел в ушную раковину тоже активизирует мозговое кровообращение.
"Самим можно использовать, например, камфорное масло. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду (тампон, скрученный из ваты. — Прим. ред.). Эта прекрасная процедура тоже активизирует мозговое кровообращение. Если у человека болит голова и он хочет избавиться от боли, то этот метод должен помочь", — полагает Орлов.
Другой способ избавиться от головной боли или хотя бы снизить ее интенсивность — массаж ушей, продолжил врач.
"Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения. Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах. Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа", — подчеркнул Орлов.