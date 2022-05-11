https://ria.ru/20220511/bol-1787810661.html

Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток - РИА Новости, 11.05.2022

Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль — веское основание для визита к врачу и приема лекарств. Но не только таблетки улучшают состояние при этом симптоме, считает врач-невропатолог... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T02:15

2022-05-11T02:15

2022-05-11T02:15

общество

россия

игорь орлов

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/10/754081012_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_98071b1c3cdf9b08fc56bb1596525a04.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Головная боль — веское основание для визита к врачу и приема лекарств. Но не только таблетки улучшают состояние при этом симптоме, считает врач-невропатолог Игорь Орлов. В интервью радио Sputnik он назвал два других способа избавиться от боли.Распространенной причиной головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Людям с таким нарушением здоровья чаще всего назначают препараты, улучшающие циркуляцию крови, отметил Орлов. Причем не одни лишь таблетки позволяют добиться необходимого эффекта, добавил он. По словам врача, закапывание специальных масел в ушную раковину тоже активизирует мозговое кровообращение.Другой способ избавиться от головной боли или хотя бы снизить ее интенсивность — массаж ушей, продолжил врач."Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения. Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах. Но с этим надо быть очень осторожным, не должно быть болезненных ощущений во время этого массажа", — подчеркнул Орлов.

https://ria.ru/20220325/son-1780152482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, игорь орлов, здоровье