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Власти Кубани направят на поддержку бизнеса 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2022
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Власти Кубани направят на поддержку бизнеса 3,5 миллиарда рублей
Власти Кубани направят на поддержку бизнеса 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Власти Кубани направят на поддержку бизнеса 3,5 миллиарда рублей
Власти Кубани направят на поддержку бизнеса в условиях санкций 3,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:39
2022-05-11T14:39
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Власти Кубани направят на поддержку бизнеса в условиях санкций 3,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача – помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне. Для этого в условиях санкций на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 3,5 млрд рублей. Принятые меры охватывают все сферы – от малых и средних до крупных промышленных предприятий", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.Речь об этом шла на заседании региональной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мероприятие провел губернатор. Он уточнил, что план по обеспечению устойчивого развития экономики Кубани, принятый два месяца назад, включает в себя 72 антикризисные меры.В числе инструментов поддержки губернатор назвал действующую до 1 июля 2022 года отсрочку платежей за аренду государственного и муниципального имущества, а также по налогу на имущество организаций и упрощенной системе налогообложения. Также до конца 2022 года в крае продлили действие налоговой ставки на имущество в размере 0,01% для детских здравниц.Помимо этого, в рамках мер финансовой поддержки импортозамещающим предприятиям предоставляют субсидии на обеспечение до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. На это регион направит более 1 миллиарда рублей из общей дополнительно выделенной суммы.Кондратьев подчеркнул, что все дополнительные меры, их эффективность и необходимость нужно сверять с самим бизнесом, получать от предпринимателей обратную связь.
https://ria.ru/20220505/kuban-1787060205.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край
14:39 11.05.2022
 
Власти Кубани направят на поддержку бизнеса 3,5 миллиарда рублей

Власти Кубани направят на поддержку бизнеса в условиях санкций 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Власти Кубани направят на поддержку бизнеса в условиях санкций 3,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"Санкции коснулись всех отраслей, и наша ключевая задача – помочь предприятиям продолжать работу, сохранить сотрудников. Это даст жителям уверенность в завтрашнем дне. Для этого в условиях санкций на поддержку бизнеса из краевого бюджета дополнительно предусмотрели 3,5 млрд рублей. Принятые меры охватывают все сферы – от малых и средних до крупных промышленных предприятий", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
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Речь об этом шла на заседании региональной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мероприятие провел губернатор. Он уточнил, что план по обеспечению устойчивого развития экономики Кубани, принятый два месяца назад, включает в себя 72 антикризисные меры.
В числе инструментов поддержки губернатор назвал действующую до 1 июля 2022 года отсрочку платежей за аренду государственного и муниципального имущества, а также по налогу на имущество организаций и упрощенной системе налогообложения. Также до конца 2022 года в крае продлили действие налоговой ставки на имущество в размере 0,01% для детских здравниц.
Помимо этого, в рамках мер финансовой поддержки импортозамещающим предприятиям предоставляют субсидии на обеспечение до 30% затрат, связанных с капиталовложениями. На это регион направит более 1 миллиарда рублей из общей дополнительно выделенной суммы.
Кондратьев подчеркнул, что все дополнительные меры, их эффективность и необходимость нужно сверять с самим бизнесом, получать от предпринимателей обратную связь.
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