https://ria.ru/20220511/biologiya-1787942894.html
Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине
Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине
Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:20
2022-05-11T16:20
2022-05-11T17:05
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций позволяют им оплачивать свои избирательные кампании, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии", - сказал Кириллов на брифинге.По его словам, через органы исполнительной власти США "формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета". "Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена", - добавил он.В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, американская компания Merck, а также аффилированная с Пентагоном Gilead, пояснил генерал. "Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", - сказал он."Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, здоровье - общество, украина, сша, министерство обороны сша, россия, ситуация в днр и лнр
16:20 11.05.2022 (обновлено: 17:05 11.05.2022)
Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине
Минобороны назвало лидеров Демпартии идеологами военно-биологических опытов на Украине
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций позволяют им оплачивать свои избирательные кампании, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Идеологами военно-биологической деятельности США
на Украине
являются лидеры Демократической партии", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, через органы исполнительной власти США "формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета". "Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена", - добавил он.
В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, американская компания Merck, а также аффилированная с Пентагоном
Gilead, пояснил генерал. "Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", - сказал он.
"Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение", - подчеркнул Кириллов.