https://ria.ru/20220511/biologiya-1787942894.html

Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине

Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны назвало идеологов военно-биологической деятельности на Украине

Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:20

2022-05-11T16:20

2022-05-11T17:05

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, доходы от вовлечения подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций позволяют им оплачивать свои избирательные кампании, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии", - сказал Кириллов на брифинге.По его словам, через органы исполнительной власти США "формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета". "Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена", - добавил он.В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, американская компания Merck, а также аффилированная с Пентагоном Gilead, пояснил генерал. "Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", - сказал он."Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам Демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, украина, сша, министерство обороны сша, россия, ситуация в днр и лнр