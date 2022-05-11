https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787957890.html

Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине

Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине

При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:11

2022-05-11T17:11

2022-05-11T17:11

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и эпидемическая угроза, следует из документов, обнародованных Минобороны РФ.Польский Институт ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Как следует из документов, речь идет о проекте "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине в 2012-2018 годах".Исследование проводилось консорциумом, в который помимо Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, входили Университет биоресурсов и природопользования (Киев), Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины (Киев), ГосНИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев), американский институт Battelle (подрядчик Пентагона), а также швейцарская консалтинговая компания SAFOSO AG.В документах указаны имена и фамилии сотрудников Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, участвовавших в проекте. Это Ярослав Каба и Люциан Витковский.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942441.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, министерство обороны сша, вооруженные силы рф