Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине
Минобороны: Польша участвовала в создании модели распределения бешенства по Украине
Злая собака. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и эпидемическая угроза, следует из документов, обнародованных Минобороны РФ.
Польский Институт ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как следует из документов, речь идет о проекте "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине в 2012-2018 годах".
Исследование проводилось консорциумом, в который помимо Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, входили Университет биоресурсов и природопользования (Киев), Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины (Киев), ГосНИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев), американский институт Battelle (подрядчик Пентагона), а также швейцарская консалтинговая компания SAFOSO AG.
В документах указаны имена и фамилии сотрудников Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, участвовавших в проекте. Это Ярослав Каба и Люциан Витковский.