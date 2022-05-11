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Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787957890.html
Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине
Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине
При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:11
2022-05-11T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и эпидемическая угроза, следует из документов, обнародованных Минобороны РФ.Польский Институт ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Как следует из документов, речь идет о проекте "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине в 2012-2018 годах".Исследование проводилось консорциумом, в который помимо Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, входили Университет биоресурсов и природопользования (Киев), Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины (Киев), ГосНИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев), американский институт Battelle (подрядчик Пентагона), а также швейцарская консалтинговая компания SAFOSO AG.В документах указаны имена и фамилии сотрудников Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, участвовавших в проекте. Это Ярослав Каба и Люциан Витковский.
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942441.html
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в мире, украина, польша, министерство обороны сша, вооруженные силы рф
17:11 11.05.2022
 
Минобороны рассказало об участии Польши в исследовании бешенства на Украине

Минобороны: Польша участвовала в создании модели распределения бешенства по Украине

© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. При участии Польши в 2012-2018 годах была создана модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и эпидемическая угроза, следует из документов, обнародованных Минобороны РФ.
Польский Институт ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как следует из документов, речь идет о проекте "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине в 2012-2018 годах".
Исследование проводилось консорциумом, в который помимо Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, входили Университет биоресурсов и природопользования (Киев), Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины (Киев), ГосНИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев), американский институт Battelle (подрядчик Пентагона), а также швейцарская консалтинговая компания SAFOSO AG.
В документах указаны имена и фамилии сотрудников Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, участвовавших в проекте. Это Ярослав Каба и Люциан Витковский.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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