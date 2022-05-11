https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html

Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины

Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины - РИА Новости, 11.05.2022

Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины

Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:23

2022-05-11T16:23

2022-05-11T17:44

специальная военная операция на украине

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войска рхбз

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения", — уточнил генерал.Он отметил, что эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к США. Так, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки Флориды Линды Опорто, которая непосредственно участвовала в работах.Минобороны пришло к выводу, что Украина, по сути, стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.Ведомство подтвердило, что участниками этой схемы были неправительственные фонды, подконтрольные руководству Демократической партии США, и крупные фармкомпании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck и связанная с Пентагоном Gilead.Кроме того, в этой программе участвовали и украинские госструктуры, которые скрывали незаконную деятельность, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала.Начальник войск РХБЗ констатировал, что таким образом Пентагон значительно расширил свой исследовательский потенциал "не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".В январе этого года иностранных граждан, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.Специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и зафиксировали следы экстренного уничтожения документов.Установлено, что эта деятельность велась с 2014 года, что подтверждают акты передачи штаммов. Кроме того, обнаруженный в лаборатории акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года подтвердил проведение работ с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.Как сообщали в Минобороны, на Украине действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской военной спецоперации все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли.

https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787945610.html

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942441.html

https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html

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украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, министерство обороны сша, украина, харьковская область, войска рхбз