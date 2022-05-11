https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html
Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины
Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины
Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:23
2022-05-11T16:23
2022-05-11T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
харьковская область
войска рхбз
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения", — уточнил генерал.Он отметил, что эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к США. Так, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки Флориды Линды Опорто, которая непосредственно участвовала в работах.Минобороны пришло к выводу, что Украина, по сути, стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.Ведомство подтвердило, что участниками этой схемы были неправительственные фонды, подконтрольные руководству Демократической партии США, и крупные фармкомпании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck и связанная с Пентагоном Gilead.Кроме того, в этой программе участвовали и украинские госструктуры, которые скрывали незаконную деятельность, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала.Начальник войск РХБЗ констатировал, что таким образом Пентагон значительно расширил свой исследовательский потенциал "не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".В январе этого года иностранных граждан, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.Специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и зафиксировали следы экстренного уничтожения документов.Установлено, что эта деятельность велась с 2014 года, что подтверждают акты передачи штаммов. Кроме того, обнаруженный в лаборатории акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года подтвердил проведение работ с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.Как сообщали в Минобороны, на Украине действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской военной спецоперации все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли.
https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787945610.html
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942441.html
https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, украина, харьковская область, войска рхбз
16:23 11.05.2022 (обновлено: 17:44 11.05.2022)
Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины
Минобороны сообщило об опытах Пентагона в психиатрической больнице в Харьковской области
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения", — уточнил генерал.
Он отметил, что эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к США
. Так, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки Флориды
Линды Опорто, которая непосредственно участвовала в работах.
Минобороны пришло к выводу, что Украина
, по сути, стала полигоном Пентагона
для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
Ведомство подтвердило, что участниками этой схемы были неправительственные фонды, подконтрольные руководству Демократической партии США, и крупные фармкомпании, в том числе Pfizer, Moderna, американская Merck и связанная с Пентагоном Gilead.
"Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества", — указал Кириллов.
Кроме того, в этой программе участвовали и украинские госструктуры, которые скрывали незаконную деятельность, проведение полевых и клинических испытаний, а также предоставление необходимого биоматериала.
Начальник войск РХБЗ
констатировал, что таким образом Пентагон значительно расширил свой исследовательский потенциал "не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям".
В январе этого года иностранных граждан, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты вывезли в западные области Украины.
Специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе
и зафиксировали следы экстренного уничтожения документов.
"Анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры. Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США", — указал Кириллов.
Установлено, что эта деятельность велась с 2014 года, что подтверждают акты передачи штаммов. Кроме того, обнаруженный в лаборатории акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года подтвердил проведение работ с возбудителями холеры, туляремии и сибирской язвы.
Как сообщали в Минобороны, на Украине действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской военной спецоперации все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли.