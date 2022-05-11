16:19 11.05.2022 (обновлено: 17:02 11.05.2022)
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша
Польша совместно с США изучала вирус бешенства в биолабораториях на Украине
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Полученные документы также свидетельствуют о вовлечении Польши в деятельность украинских биолабораторий. Подтвержден факт участия польского Института ветеринарной медицины в исследованиях, направленных на оценку эпидемиологических угроз и распространения вируса бешенства на территории Украины. Характерно, что указанные исследования проводились совместно с американским институтом Бэттел – одним из ключевых подрядчиков Пентагона", - сказал он.
"Кроме того, получены документальные подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения", - добавил генерал.
18 марта, 08:00Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что не исключается участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, РИА Новости в апреле говорил главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. По его словам, биолаборатории на Украине и Польша - это "сообщающиеся сосуды".
Он тогда напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании. Поляки изображают себя "белыми и пушистыми", но это совсем не так, говорил Супотницкий. Он также заявил о необходимости раскрыть архивные документы о разработке Польшей бактериологического оружия.