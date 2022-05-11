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В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша - РИА Новости, 11.05.2022
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша
Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:19
2022-05-11T17:02
в мире
украина
россия
сша
министерство обороны сша
польша
биологическое оружие
нато
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Кроме того, получены документальные подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения", - добавил генерал.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О том, что не исключается участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, РИА Новости в апреле говорил главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. По его словам, биолаборатории на Украине и Польша - это "сообщающиеся сосуды".Он тогда напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании. Поляки изображают себя "белыми и пушистыми", но это совсем не так, говорил Супотницкий. Он также заявил о необходимости раскрыть архивные документы о разработке Польшей бактериологического оружия.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
украина
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша, польша, биологическое оружие, нато
16:19 11.05.2022 (обновлено: 17:02 11.05.2022)
 
В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша

Польша совместно с США изучала вирус бешенства в биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Полученные документы также свидетельствуют о вовлечении Польши в деятельность украинских биолабораторий. Подтвержден факт участия польского Института ветеринарной медицины в исследованиях, направленных на оценку эпидемиологических угроз и распространения вируса бешенства на территории Украины. Характерно, что указанные исследования проводились совместно с американским институтом Бэттел – одним из ключевых подрядчиков Пентагона", - сказал он.
"Кроме того, получены документальные подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения", - добавил генерал.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что не исключается участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, РИА Новости в апреле говорил главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. По его словам, биолаборатории на Украине и Польша - это "сообщающиеся сосуды".
Он тогда напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании. Поляки изображают себя "белыми и пушистыми", но это совсем не так, говорил Супотницкий. Он также заявил о необходимости раскрыть архивные документы о разработке Польшей бактериологического оружия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАПольшаБиологическое оружиеНАТО
 
 
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