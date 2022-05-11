https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787942731.html

В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша

В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша - РИА Новости, 11.05.2022

В работе украинских биолабораторий наряду с США участвовала Польша

Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:19

2022-05-11T16:19

2022-05-11T17:02

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биологическое оружие

нато

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявил в среду начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Кроме того, получены документальные подтверждения финансирования Польшей Львовского медицинского университета, в состав которого входит участник военно-биологических проектов США - институт эпидемиологии и гигиены. Указанная организация с 2002 года реализует программу переподготовки специалистов, имеющих опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения", - добавил генерал.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О том, что не исключается участие Польши в работе украинских биологических лабораторий, проводивших работы в интересах США и других стран НАТО, РИА Новости в апреле говорил главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий. По его словам, биолаборатории на Украине и Польша - это "сообщающиеся сосуды".Он тогда напомнил, что Польша еще в 1920-х годах начала собственные исследования в области бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что в Варшаву приезжали японские военные перенимать наработки по бесчеловечным опытам над людьми. Некоторые крупные участники польской бактериологической программы в годы Второй мировой войны осели в США и Великобритании. Поляки изображают себя "белыми и пушистыми", но это совсем не так, говорил Супотницкий. Он также заявил о необходимости раскрыть архивные документы о разработке Польшей бактериологического оружия.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-11T16:19 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша, польша, биологическое оружие, нато