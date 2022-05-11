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В России развернули еще девять пунктов временного размещения для беженцев

В России развернули еще девять пунктов временного размещения для беженцев - РИА Новости, 11.05.2022

В России развернули еще девять пунктов временного размещения для беженцев

Российские регионы развернули за пять дней еще девять пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:34

2022-05-11T11:34

2022-05-11T11:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

россия

украина

ростовская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за пять дней еще девять пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро среды, на территории 53 регионов России функционировали 523 пункта временного размещения, в них находятся 34,14 тысячи человек, в том числе 11,79 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Шестьдесят шесть ПВР работают в Ростовской области, основных "въездных воротах" в Россию для беженцев.Для сравнения, 6 мая в 53 регионах страны были развернуты 514 пунктов временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ростовская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, россия, украина, ростовская область