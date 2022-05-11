https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787880308.html
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2022
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник
Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:41
2022-05-11T12:41
2022-05-11T12:56
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
пво вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник.В тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали о странном шуме в небе – областные власти объясняли его отработкой российскими военными "оперативно-тактических задач". По заявлению администрации, благополучию жителей ничего не угрожало."В тот день были сбиты два беспилотника: один недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево. Никто не пострадал", - рассказал источник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что сбитые беспилотники – это разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.Курская область в последнее время стала одним из регионов, ставших целями обстрелов со стороны Украины. С 11 апреля в регионе действует средний из трех существующих уровней террористической опасности – "желтый".Так, 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений не было. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.Спустя несколько дней, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена.
https://ria.ru/20220511/opasnost-1787837645.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
Конашенков: Армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта на Украине
Авиация Вооруженных сил РФ поразила за ночь почти 100 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-11T12:41
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, россия, пво вс россии
12:41 11.05.2022 (обновлено: 12:56 11.05.2022)
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник
Источник: в Курской области 8 мая ПВО сбили два украинских беспилотника
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник.
В тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали о странном шуме в небе – областные власти объясняли его отработкой российскими военными "оперативно-тактических задач". По заявлению администрации, благополучию жителей ничего не угрожало.
"В тот день были сбиты два беспилотника: один недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево. Никто не пострадал", - рассказал источник РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что сбитые беспилотники – это разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.
Курская область
в последнее время стала одним из регионов, ставших целями обстрелов со стороны Украины
. С 11 апреля в регионе действует средний из трех существующих уровней террористической опасности – "желтый".
Так, 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений не было. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
Спустя несколько дней, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена.