https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787880308.html

В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник

В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2022

В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник

Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:41

2022-05-11T12:41

2022-05-11T12:56

специальная военная операция на украине

курская область

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россия

пво вс россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник.В тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали о странном шуме в небе – областные власти объясняли его отработкой российскими военными "оперативно-тактических задач". По заявлению администрации, благополучию жителей ничего не угрожало."В тот день были сбиты два беспилотника: один недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево. Никто не пострадал", - рассказал источник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что сбитые беспилотники – это разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.Курская область в последнее время стала одним из регионов, ставших целями обстрелов со стороны Украины. С 11 апреля в регионе действует средний из трех существующих уровней террористической опасности – "желтый".Так, 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений не было. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.Спустя несколько дней, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена.

https://ria.ru/20220511/opasnost-1787837645.html

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Конашенков: Армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта на Украине Авиация Вооруженных сил РФ поразила за ночь почти 100 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-11T12:41 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, украина, россия, пво вс россии