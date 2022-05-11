Рейтинг@Mail.ru
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787880308.html
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2022
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник
Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:41
2022-05-11T12:56
специальная военная операция на украине
курская область
украина
россия
пво вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник.В тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали о странном шуме в небе – областные власти объясняли его отработкой российскими военными "оперативно-тактических задач". По заявлению администрации, благополучию жителей ничего не угрожало."В тот день были сбиты два беспилотника: один недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево. Никто не пострадал", - рассказал источник РИА Новости.Собеседник агентства уточнил, что сбитые беспилотники – это разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.Курская область в последнее время стала одним из регионов, ставших целями обстрелов со стороны Украины. С 11 апреля в регионе действует средний из трех существующих уровней террористической опасности – "желтый".Так, 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений не было. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.Спустя несколько дней, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена.
https://ria.ru/20220511/opasnost-1787837645.html
курская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: Армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта на Украине
Авиация Вооруженных сил РФ поразила за ночь почти 100 военных объектов Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-11T12:41
true
PT1M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, украина, россия, пво вс россии
12:41 11.05.2022 (обновлено: 12:56 11.05.2022)
 
В Курской области 8 мая сбили два украинских беспилотника, сообщил источник

Источник: в Курской области 8 мая ПВО сбили два украинских беспилотника

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Два беспилотника были сбиты российской ПВО на территории Курской области 8 мая, сообщил РИА Новости информированный источник.
В тот день жители восточной части Курска и близлежащих населённых пунктов сообщали о странном шуме в небе – областные власти объясняли его отработкой российскими военными "оперативно-тактических задач". По заявлению администрации, благополучию жителей ничего не угрожало.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 09:59
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"В тот день были сбиты два беспилотника: один недалеко от аэропорта, второй у деревни Муравлево. Никто не пострадал", - рассказал источник РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что сбитые беспилотники – это разведывательные Ту-143 "Рейс" советского производства.
Курская область в последнее время стала одним из регионов, ставших целями обстрелов со стороны Украины. С 11 апреля в регионе действует средний из трех существующих уровней террористической опасности – "желтый".
Так, 27 апреля ночью в небе над Курской областью российскими средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений не было. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
Спустя несколько дней, 30 апреля, по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоссияПВО ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала