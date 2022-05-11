https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787847817.html

ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации

ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022

ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации

Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:50

2022-05-11T10:50

2022-05-11T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а также 164 самолета и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены почти 3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.

украина

россия

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Конашенков: "В ходе воздушного боя сбит украинский самолет Су-25" Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-11T10:50 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, видео