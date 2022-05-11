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ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787847817.html
ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации
ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 11.05.2022
ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации
Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:50
2022-05-11T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а также 164 самолета и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены почти 3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
украина
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Конашенков: "В ходе воздушного боя сбит украинский самолет Су-25"
Украинский штурмовик Су-25 был сбит в воздушном бою в Харьковской области вечером 9 мая, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, видео
ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а также 164 самолета и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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10:50 11.05.2022 (обновлено: 15:13 11.05.2022)
 
ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили 807 украинских беспилотников с начала спецоперации

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 800 украинских беспилотников и свыше 300 зенитных ракетных комплексов, а также 164 самолета и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены почти 3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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