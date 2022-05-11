https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787819491.html
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе
Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T06:20
2022-05-11T06:20
2022-05-11T06:20
специальная военная операция на украине
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донбасс
мариуполь
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА возникли проблемы, сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ."С беспилотниками у них было изначально очень хорошо, сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то", — добавил он.Админ признал, что противник "грамотно использует все виды огневых средств, которые у них есть, начиная от АГС, ПТУРов, "сапогов" (гранатомет СПГ-9)"."Они очень хорошо все это используют, скорее всего, от безвыходности, потому что больше у них ничего не осталось", — резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мариуполь, азовсталь, донецкая народная республика
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе в начале марта
МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА возникли проблемы, сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.
"В начале марта мы "летели" к ним ("азовцам") на коптерах, нам тут же передавали, что (беспилотники) засекали, и к нам летели в ответ коптеры, которые корректировали огонь и минометов, и разведывательных подразделений. То есть они очень грамотно, очень эффективно используют коптеры", — сказал Админ.
"С беспилотниками у них было изначально очень хорошо, сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то", — добавил он.
Админ признал, что противник "грамотно использует все виды огневых средств, которые у них есть, начиная от АГС, ПТУРов, "сапогов" (гранатомет СПГ-9)".
"Они очень хорошо все это используют, скорее всего, от безвыходности, потому что больше у них ничего не осталось", — резюмировал он.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины
. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.