https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787819491.html

Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе

Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022

Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе

Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T06:20

2022-05-11T06:20

2022-05-11T06:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

мариуполь

азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА возникли проблемы, сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ."С беспилотниками у них было изначально очень хорошо, сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то", — добавил он.Админ признал, что противник "грамотно использует все виды огневых средств, которые у них есть, начиная от АГС, ПТУРов, "сапогов" (гранатомет СПГ-9)"."Они очень хорошо все это используют, скорее всего, от безвыходности, потому что больше у них ничего не осталось", — резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html

https://ria.ru/20220510/azovstal-1787781479.html

россия

украина

донбасс

мариуполь

азовсталь

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мариуполь, азовсталь, донецкая народная республика