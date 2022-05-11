Рейтинг@Mail.ru
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787819491.html
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 11.05.2022
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе
Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T06:20
2022-05-11T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
мариуполь
азовсталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_b00e4ce180247ea36578c97d075175aa.jpg
МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА возникли проблемы, сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ."С беспилотниками у них было изначально очень хорошо, сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то", — добавил он.Админ признал, что противник "грамотно использует все виды огневых средств, которые у них есть, начиная от АГС, ПТУРов, "сапогов" (гранатомет СПГ-9)"."Они очень хорошо все это используют, скорее всего, от безвыходности, потому что больше у них ничего не осталось", — резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/golod-1787817045.html
https://ria.ru/20220510/azovstal-1787781479.html
россия
украина
донбасс
мариуполь
азовсталь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1779390166670525fa35351668562e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мариуполь, азовсталь, донецкая народная республика
06:20 11.05.2022
 
Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе

Боец МВД ДНР рассказал о битвах беспилотников на "Азовстали" в Мариуполе в начале марта

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Основное противостояние беспилотников сил ДНР с дронами боевиков полка "Азов" на "Азовстали" в Мариуполе пришлось на начало марта, сейчас у националистов с БПЛА возникли проблемы, сообщил РИА Новости боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

"В начале марта мы "летели" к ним ("азовцам") на коптерах, нам тут же передавали, что (беспилотники) засекали, и к нам летели в ответ коптеры, которые корректировали огонь и минометов, и разведывательных подразделений. То есть они очень грамотно, очень эффективно используют коптеры", — сказал Админ.

"С беспилотниками у них было изначально очень хорошо, сейчас, возможно, какие-то проблемы с электроэнергией или еще что-то", — добавил он.
Админ признал, что противник "грамотно использует все виды огневых средств, которые у них есть, начиная от АГС, ПТУРов, "сапогов" (гранатомет СПГ-9)".
"Они очень хорошо все это используют, скорее всего, от безвыходности, потому что больше у них ничего не осталось", — резюмировал он.
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
04:07Специальная военная операция на Украине
Боец МВД ДНР объяснил полное преимущество над боевиками на "Азовстали"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Операция по обнаружению боевиков на территории Азовстали - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 18:37
Бойцы ДНР провели операцию по поиску боевиков на "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМариупольАзовстальДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала