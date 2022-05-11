https://ria.ru/20220511/bespilotnik-1787892087.html

ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 11.05.2022

ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:20

2022-05-11T13:20

2022-05-11T14:50

безопасность

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.Губернатор призвал население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных предметах.Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.

https://ria.ru/20220503/operatsii-1786600622.html

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курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, роман старовойт