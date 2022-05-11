13:20 11.05.2022 (обновлено: 14:50 11.05.2022)
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
Глава Курской области Старовойт заявил о сбитом беспилотнике ВСУ в приграничной зоне
Российские военнослужащие во время учений . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.
Губернатор призвал население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных предметах.
Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.