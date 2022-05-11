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ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 11.05.2022
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ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник - РИА Новости, 11.05.2022
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:20
2022-05-11T14:50
безопасность
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.Губернатор призвал население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных предметах.Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.
https://ria.ru/20220503/operatsii-1786600622.html
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безопасность, курская область, роман старовойт
13:20 11.05.2022 (обновлено: 14:50 11.05.2022)
 
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник

Глава Курской области Старовойт заявил о сбитом беспилотнике ВСУ в приграничной зоне

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие во время учений . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Курской области на границе с Украиной сбили беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Ранее в среду Старовойт сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в Курской области до 25 мая.
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Тридцатого апреля с территории Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Курской области. Двадцать седьмого апреля в небе над регионом российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник. В ночь на 27 апреля в регионе также сработала система ПВО.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, армия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на территории России.
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