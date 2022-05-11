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"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо

"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо - РИА Новости, 11.05.2022

"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо

Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).

2022-05-11T13:44

2022-05-11T13:44

2022-05-11T13:44

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Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо.

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин. 2022-05-11T13:44 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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