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"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо - РИА Новости, 11.05.2022
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
2022-05-11T13:44
2022-05-11T13:44
2022-05-11T13:44
видео
бензин
сша
нефть
цены
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Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин.
2022-05-11T13:44
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бензин, сша, нефть, цены, видео
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
2022-05-11T13:44
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PT1M23S
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).