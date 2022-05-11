Рейтинг@Mail.ru
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/benzin-1787898986.html
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо - РИА Новости, 11.05.2022
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
2022-05-11T13:44
2022-05-11T13:44
видео
бензин
сша
нефть
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787897502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b2665edc72123af0111dc8bba7ee96a.jpg
Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кожухова
Ольга Кожухова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА). Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин.
2022-05-11T13:44
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787897502_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15c6cff82ec61138d76b6a2c589d7ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, бензин, сша, нефть, цены, видео
"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
2022-05-11T13:44
true
PT1M23S
13:44 11.05.2022
 

"Золотой" бензин: в США отмечают рекордный рост цен на топливо

Читать ria.ru в
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра), побив предыдущий рекорд, достигнутый в марте, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Рост цен на бензин связывают с высокой стоимостью нефти: марки Brent и WTI торгуются выше 100 долларов. В конце марта президент Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на топливо.
 
ВидеоБензинСШАНефтьЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала