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Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена - РИА Новости, 11.05.2022
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Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена
Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена - РИА Новости, 11.05.2022
Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена
Ведущий Fox News Такер Карлсон "поймал" президента США Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T22:44
2022-05-11T22:44
сша
украина
в мире
джо байден
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон "поймал" президента США Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США.Во вторник, выступая перед журналистами, Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому."Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса", — пошутил журналист.По словам Такера, он сначала не поверил в то, что услышал, поэтому перепроверил заявление президента в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, но и там прочитал эту же цитату.Позднее в той же речи Байден подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и "действия Путина" на Украине,.Ранее глава Белого дома уже связывал рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
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сша, украина, в мире, джо байден
22:44 11.05.2022
 
Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена

Ведущий Fox News Карлсон: Байден признал инфляцию сильной стороной Америки

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией в США
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон "поймал" президента США Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США.
Во вторник, выступая перед журналистами, Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому.
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"Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса", — пошутил журналист.
По словам Такера, он сначала не поверил в то, что услышал, поэтому перепроверил заявление президента в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, но и там прочитал эту же цитату.
Позднее в той же речи Байден подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и "действия Путина" на Украине,.
"То есть американцы не могут позволить купить мяса или солярки, но Байден все равно отправит еще сорок миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьезно?" — заключил ведущий.
Ранее глава Белого дома уже связывал рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
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Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
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