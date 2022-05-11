https://ria.ru/20220511/bayden-1788014053.html

Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена

Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена - РИА Новости, 11.05.2022

Американский ведущий отказался верить в абсурдность слов Байдена

Ведущий Fox News Такер Карлсон "поймал" президента США Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T22:44

2022-05-11T22:44

2022-05-11T22:44

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в мире

джо байден

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий Fox News Такер Карлсон "поймал" президента США Джо Байдена на абсурдной оговорке, допущенной им в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США.Во вторник, выступая перед журналистами, Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому."Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса", — пошутил журналист.По словам Такера, он сначала не поверил в то, что услышал, поэтому перепроверил заявление президента в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, но и там прочитал эту же цитату.Позднее в той же речи Байден подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и "действия Путина" на Украине,.Ранее глава Белого дома уже связывал рекордный за последние сорок лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.Проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.

https://ria.ru/20220511/amerika-1787936203.html

https://ria.ru/20220511/bayden-1787838302.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, украина, в мире, джо байден