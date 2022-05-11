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Байден курировал биологическую программу США на Украине, заявило Минобороны

Байден курировал биологическую программу США на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.05.2022

Байден курировал биологическую программу США на Украине, заявило Минобороны

Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:32

2022-05-11T18:32

2022-05-11T20:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.По его словам, сначала создавалась законодательная база для финансирования исследований напрямую из федерального бюджета. Для этого под государственные гарантии привлекали средства НПО, находящихся под контролем Демократической партии.Так, бывший президент США Барак Обама "в 2005 году заключил партнерские соглашения с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны". В свою очередь, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон "инициировала принятие американской стратегии противодействия биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения".Нынешний глава Белого дома Джо Байден, будучи вице-президентом при Обаме, "координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине". А инвестор Джордж Сорос оказался "основным спонсором военно-биологических исследований на Украине и лоббистом "Биг Фармы".Кроме того, в этой схеме участвуют фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna и американская Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, пояснил Кириллов.Это позволяет экспертам из США обходить международные нормы безопасности при проведении испытаний новых медицинских препаратов. Таким образом, западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают весомые конкурентные преимущества, заключил военный.Ранее специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-11T18:32 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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