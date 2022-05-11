https://ria.ru/20220511/bayden-1787838302.html

Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина

Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина - РИА Новости, 11.05.2022

Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина

Американцы раскритиковали в твиттере президента Джо Байдена после того, как он обвинил в экономических бедах пандемию коронавируса и российского лидера... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T10:02

2022-05-11T10:02

2022-05-11T10:39

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американцы раскритиковали в твиттере президента Джо Байдена после того, как он обвинил в экономических бедах пандемию коронавируса и российского лидера Владимира Путина, сообщил Fox News.Поводом для возмущения стало выступление главы Белого дома 10 мая. "Равнодушная, апатичная и немного растерянная речь. Вполне предсказуемые пункты выступления и хорошо знакомые лживые заявления", — написал журналист Гай Бенсон."Байден лжет о своих "решениях" проблемы инфляции. Но одурачить людей не получится, потому что такая политика не даст результата", — возмутился писатель Кайл Беккер."Джо Байден обвинит в инфляции кого угодно и что угодно", — отметил MRCTV. "Байден говорит, что очень серьезно относится к инфляции, а потом снова возлагает вину за нее на COVID-19 и Путина", — заявил Грег Прайс. "Джо Байден не предложил ни единого нового решения проблемы инфляции", — заключил корреспондент Breitbart Чарли Спиринг. Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина, россия