https://ria.ru/20220511/bayden-1787838302.html
Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина
Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина - РИА Новости, 11.05.2022
Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина
Американцы раскритиковали в твиттере президента Джо Байдена после того, как он обвинил в экономических бедах пандемию коронавируса и российского лидера... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T10:02
2022-05-11T10:02
2022-05-11T10:39
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американцы раскритиковали в твиттере президента Джо Байдена после того, как он обвинил в экономических бедах пандемию коронавируса и российского лидера Владимира Путина, сообщил Fox News.Поводом для возмущения стало выступление главы Белого дома 10 мая. "Равнодушная, апатичная и немного растерянная речь. Вполне предсказуемые пункты выступления и хорошо знакомые лживые заявления", — написал журналист Гай Бенсон."Байден лжет о своих "решениях" проблемы инфляции. Но одурачить людей не получится, потому что такая политика не даст результата", — возмутился писатель Кайл Беккер."Джо Байден обвинит в инфляции кого угодно и что угодно", — отметил MRCTV. "Байден говорит, что очень серьезно относится к инфляции, а потом снова возлагает вину за нее на COVID-19 и Путина", — заявил Грег Прайс. "Джо Байден не предложил ни единого нового решения проблемы инфляции", — заключил корреспондент Breitbart Чарли Спиринг. Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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в мире, сша, украина, россия
10:02 11.05.2022 (обновлено: 10:39 11.05.2022)
Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина
Fox News: американцы раскритиковали экономические провалы США при Байдене
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Американцы раскритиковали в твиттере президента Джо Байдена после того, как он обвинил в экономических бедах пандемию коронавируса и российского лидера Владимира Путина, сообщил Fox News
.
Поводом для возмущения стало выступление главы Белого дома 10 мая.
"Равнодушная, апатичная и немного растерянная речь. Вполне предсказуемые пункты выступления и хорошо знакомые лживые заявления", — написал журналист Гай Бенсон.
"Байден лжет о своих "решениях" проблемы инфляции. Но одурачить людей не получится, потому что такая политика не даст результата", — возмутился писатель Кайл Беккер.
"Джо Байден обвинит в инфляции кого угодно и что угодно", — отметил MRCTV.
"Байден говорит, что очень серьезно относится к инфляции, а потом снова возлагает вину за нее на COVID-19 и Путина", — заявил Грег Прайс.
"Джо Байден не предложил ни единого нового решения проблемы инфляции", — заключил корреспондент Breitbart Чарли Спиринг.
Это уже не первый раз, когда глава Белого дома связывает рекордный за последние 40 лет рост цен на товары в США с ситуацией на Украине и российским президентом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.
Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты. По данным американского Минтруда, к концу марта инфляция ускорилась до 8,5 процента в годовом выражении — это рекорд с декабря 1981 года.
При этом сами американцы оценивают положение в национальной экономике хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Как показали результаты опроса телеканала CNN, 66 процентов респондентов считают, что политика Байдена наносит экономике ущерб, а восемь из десяти называют недостаточными меры Белого дома по борьбе с инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>