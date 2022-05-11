https://ria.ru/20220511/bank-1787956337.html
ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 процентных пункта
ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 процентных пункта - РИА Новости, 11.05.2022
ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 процентных пункта
Банк ВТБ (ПАО) снизил базовые процентные ставки по всей линейке своих программ автокредитования вслед за движением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает банк. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:04
2022-05-11T17:04
2022-05-11T17:04
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втб
банки
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) снизил базовые процентные ставки по всей линейке своих программ автокредитования вслед за движением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает банк.Как отмечается в сообщении, теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, беззалоговые – от 9,3%. Условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин.На новые автомобили средства предоставляются в размере до 7 миллионов рублей сроком до семи лет. При покупке подержанной машины доступен кредит до 5 миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до текущего обновления ставок, могут переоформить действующие автокредиты по более низким ценовым параметрам.Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. В рамках беззалогового кредитования минимальная ставка доступна заемщикам при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель", а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Средства предлагаются в размере до 3 миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.Эксперты ВТБ ожидают в 2022 году более активного развития рынка автокредитования в сегменте подержанных транспортных средств. "В текущих экономических условиях покупка таких моделей доступна без необходимости ждать поступления автомобиля. При этом более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорит переход рынка от сделок между физлицами в сегмент их покупки в салонах у автодилеров", - пояснили в банке.По оценке ВТБ, будут развиваться и новые финансовые инструменты. Эксперты считают, что широкое распространение могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Также ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению, добавили в банке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, банки
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) снизил базовые процентные ставки по всей линейке своих программ автокредитования вслед за движением ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает банк.
Как отмечается в сообщении, теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 4,7% годовых, беззалоговые – от 9,3%. Условия действуют при покупке как новых, так и подержанных машин.
На новые автомобили средства предоставляются в размере до 7 миллионов рублей сроком до семи лет. При покупке подержанной машины доступен кредит до 5 миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до текущего обновления ставок, могут переоформить действующие автокредиты по более низким ценовым параметрам.
Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ
доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. В рамках беззалогового кредитования минимальная ставка доступна заемщикам при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты "Автолюбитель", а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Средства предлагаются в размере до 3 миллионов рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.
"Снижение ключевой ставки с дальнейшим снижением ставок по кредитам и стабилизация цен на новые и подержанные машины окажут положительное влияние на рынок автокредитования. Апрельское снижение ставок мгновенно показало положительный эффект – во второй половине месяца продажи автокредитов в ВТБ выросли на 30%. По разным данным, у покупателей по всей России интерес к подержанным автомобилям "возраста" 3-5 лет вырос в 2-3 раза, поскольку доступные автокредиты в этой категории делают такую покупку оптимальной по соотношению стоимости и качества", - прокомментировал и.о. начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.
Эксперты ВТБ ожидают в 2022 году более активного развития рынка автокредитования в сегменте подержанных транспортных средств. "В текущих экономических условиях покупка таких моделей доступна без необходимости ждать поступления автомобиля. При этом более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорит переход рынка от сделок между физлицами в сегмент их покупки в салонах у автодилеров", - пояснили в банке.
По оценке ВТБ, будут развиваться и новые финансовые инструменты. Эксперты считают, что широкое распространение могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Также ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению, добавили в банке.