https://ria.ru/20220511/balan-1787917834.html
Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 11.05.2022
Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:52
2022-05-11T14:52
2022-05-11T18:06
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте службы, Балан занимал этот пост с апреля 2019 года, награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.
https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
14:52 11.05.2022 (обновлено: 18:06 11.05.2022)
Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН
Президент Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН