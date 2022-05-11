https://ria.ru/20220511/balan-1787917834.html

Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 11.05.2022

Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:52

2022-05-11T14:52

2022-05-11T18:06

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

политика

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте службы, Балан занимал этот пост с апреля 2019 года, награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая.

https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика