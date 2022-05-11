12:50 11.05.2022 (обновлено: 13:41 11.05.2022)
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на "Азовстали" в Мариуполе не осталось гражданских
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
"По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — сказал он.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.
Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. По информации штаба территориальной обороны ДНР, всего удалось эвакуировать более 180 человек. Большинство вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.