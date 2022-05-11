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Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2022
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
Гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:50
2022-05-11T13:41
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — сказал он. Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. По информации штаба территориальной обороны ДНР, всего удалось эвакуировать более 180 человек. Большинство вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/skhemy-1787566140.html
https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
12:50 11.05.2022 (обновлено: 13:41 11.05.2022)
 
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на "Азовстали" в Мариуполе не осталось гражданских

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гражданские лица покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
"По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — сказал он.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 22:52В мире
СМИ показали схемы подземных уровней "Азовстали"
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.
Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. По информации штаба территориальной обороны ДНР, всего удалось эвакуировать более 180 человек. Большинство вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 08:00
"Чувствовали себя хозяевами": что азовцы творили в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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