https://ria.ru/20220511/avtovaz-1787864778.html

"АвтоВАЗ" с 1 июня повышает оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июня повышает оклады сотрудников - РИА Новости, 11.05.2022

"АвтоВАЗ" с 1 июня повышает оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" принял решение с 1 июня индексировать тарифные ставки и оклады работникам на 9%, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:49

2022-05-11T11:49

2022-05-11T11:49

экономика

авто

россия

автоваз

самарская область

тольятти

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" принял решение с 1 июня индексировать тарифные ставки и оклады работникам на 9%, говорится в сообщении компании."В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%", — сообщает компания.Ранее индексация ежегодно проводилась 1 июля каждого года. Это условие закреплено в коллективном договоре "АвтоВАЗа" и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.Кроме того, учитывая вклад коллектива "АвтоВАЗа" в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, сотрудникам автозавода будет выплачена премия в размере трех тысяч рублей."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.

https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html

россия

самарская область

тольятти

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Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, автоваз, самарская область, тольятти