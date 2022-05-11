"АвтоВАЗ" с 1 июня повышает оклады сотрудников
"АвтоВАЗ" с 1 июня проиндексирует оклады сотрудников на девять процентов
Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" принял решение с 1 июня индексировать тарифные ставки и оклады работникам на 9%, говорится в сообщении компании.
"В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%", — сообщает компания.
Ранее индексация ежегодно проводилась 1 июля каждого года. Это условие закреплено в коллективном договоре "АвтоВАЗа" и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.
Кроме того, учитывая вклад коллектива "АвтоВАЗа" в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, сотрудникам автозавода будет выплачена премия в размере трех тысяч рублей.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.