https://ria.ru/20220511/avtoprobegi-1787874851.html
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 11.05.2022
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Автопробеги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Ереване, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:23
2022-05-11T12:23
2022-05-11T15:05
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Автопробеги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Автопробеги стартовали с окраин города в сторону центра на четырех направлениях. Их участники движутся с низкой скоростью, затрудняя движение на оживленных трассах, и скандируют антиправительственные лозунги.Во вторник вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал автопробеги, во время которых их участники будут информировать жителей столицы о требованиях оппозиции. На 15.00 мск в Ереване также назначен митинг противников Пашиняна.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры задержания участников шествия оппозиции в Ереване
Полиция начала задержания участников шествия оппозиции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-11T12:23
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
12:23 11.05.2022 (обновлено: 15:05 11.05.2022)
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начались автопробеги с требованием отставки премьера Армении Пашиняна