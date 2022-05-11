https://ria.ru/20220511/avtoprobegi-1787874851.html

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 11.05.2022

В Ереване начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

Автопробеги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Ереване, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:23

2022-05-11T12:23

2022-05-11T15:05

в мире

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Автопробеги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Автопробеги стартовали с окраин города в сторону центра на четырех направлениях. Их участники движутся с низкой скоростью, затрудняя движение на оживленных трассах, и скандируют антиправительственные лозунги.Во вторник вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал автопробеги, во время которых их участники будут информировать жителей столицы о требованиях оппозиции. На 15.00 мск в Ереване также назначен митинг противников Пашиняна.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html

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нагорно-карабахская республика

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Кадры задержания участников шествия оппозиции в Ереване Полиция начала задержания участников шествия оппозиции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-11T12:23 true PT0M34S

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Ольга Маркова

в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян