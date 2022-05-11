https://ria.ru/20220511/avariya-1787931175.html
В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет
В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет - РИА Новости, 11.05.2022
В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет
Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в посёлке Аякс на острове Русском во Владивостоке, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T15:37
2022-05-11T15:37
2022-05-11T15:37
происшествия
остров русский
умвд рф по приморскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147929/18/1479291883_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_1d17045cf3b2d9ed0d566f2f9efc7541.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в посёлке Аякс на острове Русском во Владивостоке, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации полиции, 73-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, двигавшемуся во встречном направлении."От удара девушка-водитель автомашины Honda Fit потеряла управление и столкнулась с движущейся в попутном направлении Toyota Corolla Axio, после чего врезалась в припаркованный автомобиль Toyota Prius. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Toyota Corolla Axio. Водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.По факту ДТП возбуждено административное производство, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Водителя внедорожника также привлекли к административной ответственности.
остров русский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147929/18/1479291883_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_352344f3548785d37a7c77a658483491.jpg
Кадры ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы
Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщил столичный дептранс. Известный блогер Некоглай рассказал, что в этом районе он попал в аварию на своем Porsche.
2022-05-11T15:37
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, остров русский, умвд рф по приморскому краю, видео
В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет
МВД России по Приморскому краю сообщило о двух пострадавших в ДТП на острове Русском