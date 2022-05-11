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В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет

В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет - РИА Новости, 11.05.2022

В ДТП на острове Русском пострадали два человека, погибших нет

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в посёлке Аякс на острове Русском во Владивостоке, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:37

2022-05-11T15:37

2022-05-11T15:37

происшествия

остров русский

умвд рф по приморскому краю

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в посёлке Аякс на острове Русском во Владивостоке, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю.По информации полиции, 73-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda Fit, двигавшемуся во встречном направлении."От удара девушка-водитель автомашины Honda Fit потеряла управление и столкнулась с движущейся в попутном направлении Toyota Corolla Axio, после чего врезалась в припаркованный автомобиль Toyota Prius. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Toyota Corolla Axio. Водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.По факту ДТП возбуждено административное производство, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Водителя внедорожника также привлекли к административной ответственности.

остров русский

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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