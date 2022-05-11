https://ria.ru/20220511/armeniya-1787974601.html

Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана

Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана - РИА Новости, 11.05.2022

Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана

В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, разблокировали здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:10

2022-05-11T18:10

2022-05-11T19:25

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

протесты

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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, разблокировали здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие держали столичную администрацию в окружении более часа."Наша задача сегодня полностью выполнена. Предлагаю разблокировать здание и продолжить наше победоносное шествие", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.После этого протестующие начали покидать прилегающую к мэрии территорию.Сообщается, что сейчас оппозиционеры возвращаются в палаточный лагерь на площади Франции. По словам Сагателяна, в 19.00 мск там пройдет митинг, где подведут итоги сегодняшних акций.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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нагорно-карабахская республика

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Армянская оппозиция двигается по центральным улицам Еревана Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана 2022-05-11T18:10 true PT0M36S

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Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, протесты