https://ria.ru/20220511/armeniya-1787974601.html
Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана
Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана - РИА Новости, 11.05.2022
Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана
В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, разблокировали здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T18:10
2022-05-11T18:10
2022-05-11T19:25
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
протесты
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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, разблокировали здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие держали столичную администрацию в окружении более часа."Наша задача сегодня полностью выполнена. Предлагаю разблокировать здание и продолжить наше победоносное шествие", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.После этого протестующие начали покидать прилегающую к мэрии территорию.Сообщается, что сейчас оппозиционеры возвращаются в палаточный лагерь на площади Франции. По словам Сагателяна, в 19.00 мск там пройдет митинг, где подведут итоги сегодняшних акций.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787988475_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_0ac2de30d54c5f0f081c08ed8ffc113f.jpg
Армянская оппозиция двигается по центральным улицам Еревана
Армянская оппозиция начала шествие по центральным улицам Еревана
2022-05-11T18:10
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, протесты
18:10 11.05.2022 (обновлено: 19:25 11.05.2022)
Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана
В Ереване протестующие, требующие отставки Пашиняна, разблокировали здание мэрии города
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, разблокировали здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие держали столичную администрацию в окружении более часа.
"Наша задача сегодня полностью выполнена. Предлагаю разблокировать здание и продолжить наше победоносное шествие", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
После этого протестующие начали покидать прилегающую к мэрии территорию.
Сообщается, что сейчас оппозиционеры возвращаются в палаточный лагерь на площади Франции. По словам Сагателяна, в 19.00 мск там пройдет митинг, где подведут итоги сегодняшних акций.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.