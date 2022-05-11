https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим - РИА Новости, 11.05.2022
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:48
2022-05-11T17:48
2022-05-11T17:48
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии Еревана."Ответственность за применение силы ляжет на вас, не идите на это", - сказал Сагателян, обращаясь к полицейским.По его словам, он переговорил по телефону с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, предложив отвести часть полицейских, которые окружили протестующих у здания мэрии.В свою очередь депутат парламента от оппозиции Арам Вардеванян заявил сторонникам, что акция должна быть мирной, призвав не допускать никаких провокаций.Представители оппозиции утверждают, что их цель – не захват, а всего лишь блокирование здания мэрии.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html
армения
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786815913_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_867f176e16af58a5d7e5400e2f36e3b0.jpg
В Армении участники протестов заблокировали вход в мэрию
Участники многотысячной акции армянской оппозиции, требующие отставки Пашиняна, заблокировали входы в мэрию Еревана, на место прибыл полицейский спецназ.
2022-05-11T17:48
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Вице-спикер парламента Армении Сагателян призвал полицию не применять силу к протестующим
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии Еревана.
"Ответственность за применение силы ляжет на вас, не идите на это", - сказал Сагателян, обращаясь к полицейским.
По его словам, он переговорил по телефону с начальником полиции Армении
Ваге Казаряном, предложив отвести часть полицейских, которые окружили протестующих у здания мэрии.
В свою очередь депутат парламента от оппозиции Арам Вардеванян заявил сторонникам, что акция должна быть мирной, призвав не допускать никаких провокаций.
Представители оппозиции утверждают, что их цель – не захват, а всего лишь блокирование здания мэрии.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
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