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Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим - РИА Новости, 11.05.2022
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Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим - РИА Новости, 11.05.2022
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим
Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:48
2022-05-11T17:48
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии Еревана."Ответственность за применение силы ляжет на вас, не идите на это", - сказал Сагателян, обращаясь к полицейским.По его словам, он переговорил по телефону с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, предложив отвести часть полицейских, которые окружили протестующих у здания мэрии.В свою очередь депутат парламента от оппозиции Арам Вардеванян заявил сторонникам, что акция должна быть мирной, призвав не допускать никаких провокаций.Представители оппозиции утверждают, что их цель – не захват, а всего лишь блокирование здания мэрии.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html
армения
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В Армении участники протестов заблокировали вход в мэрию
Участники многотысячной акции армянской оппозиции, требующие отставки Пашиняна, заблокировали входы в мэрию Еревана, на место прибыл полицейский спецназ.
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты
17:48 11.05.2022
 
Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим

Вице-спикер парламента Армении Сагателян призвал полицию не применять силу к протестующим

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии Еревана.
"Ответственность за применение силы ляжет на вас, не идите на это", - сказал Сагателян, обращаясь к полицейским.
По его словам, он переговорил по телефону с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, предложив отвести часть полицейских, которые окружили протестующих у здания мэрии.
В свою очередь депутат парламента от оппозиции Арам Вардеванян заявил сторонникам, что акция должна быть мирной, призвав не допускать никаких провокаций.
Представители оппозиции утверждают, что их цель – не захват, а всего лишь блокирование здания мэрии.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 15:28
В Армении полиция задержала несколько участников оппозиционного автопробега
 
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