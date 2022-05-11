https://ria.ru/20220511/armeniya-1787970238.html

Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим

Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим - РИА Новости, 11.05.2022

Вице-спикер парламента Армении призвал не применять силу к протестующим

Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:48

2022-05-11T17:48

2022-05-11T17:48

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

протесты

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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян призвал полицию не применять силу против протестующих, заблокировавших в среду входы в здание мэрии Еревана."Ответственность за применение силы ляжет на вас, не идите на это", - сказал Сагателян, обращаясь к полицейским.По его словам, он переговорил по телефону с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, предложив отвести часть полицейских, которые окружили протестующих у здания мэрии.В свою очередь депутат парламента от оппозиции Арам Вардеванян заявил сторонникам, что акция должна быть мирной, призвав не допускать никаких провокаций.Представители оппозиции утверждают, что их цель – не захват, а всего лишь блокирование здания мэрии.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html

армения

нагорно-карабахская республика

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В Армении участники протестов заблокировали вход в мэрию Участники многотысячной акции армянской оппозиции, требующие отставки Пашиняна, заблокировали входы в мэрию Еревана, на место прибыл полицейский спецназ. 2022-05-11T17:48 true PT0M22S

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Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты