https://ria.ru/20220511/armeniya-1787951414.html

Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана

Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана - РИА Новости, 11.05.2022

Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана

В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:49

2022-05-11T16:49

2022-05-11T17:44

в мире

нагорно-карабахская республика

армения

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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости."Мы блокируем все четыре входа в здание", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.По его словам, цель собравшихся — перекрыть доступ в здание, а не войти в него. Он также призвал полицию избегать провокаций, отметив, что это "законная мирная акция гражданского неповиновения".Депутат от фракции "Армения" Арцвик Минасян, в свою очередь, добавил, что участники акции не применяют насилия.Сообщается, что полицейский спецназ подошел к одному из входов в здание мэрии, в результате чего оказался в кольце митингующих. Силовики пытаются удержать толпу.Протестующие начали шествие с палаточного лагеря оппозиции на площади Франции в Ереване.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

нагорно-карабахская республика

армения

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Армении участники протестов заблокировали вход в мэрию Участники многотысячной акции армянской оппозиции, требующие отставки Пашиняна, заблокировали входы в мэрию Еревана, на место прибыл полицейский спецназ. 2022-05-11T16:49 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нагорно-карабахская республика, армения