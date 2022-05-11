https://ria.ru/20220511/armeniya-1787951414.html
Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана
Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана - РИА Новости, 11.05.2022
Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана
В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города,... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:49
2022-05-11T16:49
2022-05-11T17:44
в мире
нагорно-карабахская республика
армения
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ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости."Мы блокируем все четыре входа в здание", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.По его словам, цель собравшихся — перекрыть доступ в здание, а не войти в него. Он также призвал полицию избегать провокаций, отметив, что это "законная мирная акция гражданского неповиновения".Депутат от фракции "Армения" Арцвик Минасян, в свою очередь, добавил, что участники акции не применяют насилия.Сообщается, что полицейский спецназ подошел к одному из входов в здание мэрии, в результате чего оказался в кольце митингующих. Силовики пытаются удержать толпу.Протестующие начали шествие с палаточного лагеря оппозиции на площади Франции в Ереване.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220511/erevan-1787929559.html
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Армении участники протестов заблокировали вход в мэрию
Участники многотысячной акции армянской оппозиции, требующие отставки Пашиняна, заблокировали входы в мэрию Еревана, на место прибыл полицейский спецназ.
2022-05-11T16:49
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нагорно-карабахская республика, армения
16:49 11.05.2022 (обновлено: 17:44 11.05.2022)
Протестующие заблокировали входы в здание мэрии Еревана
В Ереване участники акции оппозиции заблокировали четыре входа в здание мэрии города
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. В Ереване участники многотысячной акции оппозиции, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заблокировали входы в здание мэрии города, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы блокируем все четыре входа в здание", — заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
По его словам, цель собравшихся — перекрыть доступ в здание, а не войти в него.
"Пашинян превратил мэрию в свою собственность или офис правящей партии "Гражданский договор". Людей увольняют за свои взгляды, оказывают давление. Пусть сейчас увидят, что такое давление", — обратился Сагателян к протестующим.
Он также призвал полицию избегать провокаций, отметив, что это "законная мирная акция гражданского неповиновения".
Депутат от фракции "Армения" Арцвик Минасян, в свою очередь, добавил, что участники акции не применяют насилия.
Сообщается, что полицейский спецназ подошел к одному из входов в здание мэрии, в результате чего оказался в кольце митингующих. Силовики пытаются удержать толпу.
Протестующие начали шествие с палаточного лагеря оппозиции на площади Франции в Ереване.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Их участники считают, что политика властей может привести к потере государственности, а также угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.