Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/arest-1787888996.html
В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт
В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт - РИА Новости, 11.05.2022
В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт
Сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт в канун 9 мая в Калининграде, арестовали до 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T13:07
2022-05-11T13:15
происшествия
калининград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787848263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64a4204142dfa3307ea4a1733a592c98.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт в канун 9 мая в Калининграде, арестовали до 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда"Постановление Центрального районного суда от 7 мая 2022 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 6 июля 2022 года", - сказали в пресс-службе.Ранее ФСБ сообщила, что в Калининграде задержан сторонник украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил теракт ко Дню Победы.В ФСБ отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"*
2022-05-11T13:07
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787848263_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77440aefd82c146c432daef1059703ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:07 11.05.2022 (обновлено: 13:15 11.05.2022)
 
В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт

Суд арестовал до 6 июля сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Калининграде

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт в канун 9 мая в Калининграде, арестовали до 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда
"Постановление Центрального районного суда от 7 мая 2022 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 6 июля 2022 года", - сказали в пресс-службе.
Ранее ФСБ сообщила, что в Калининграде задержан сторонник украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил теракт ко Дню Победы.
В ФСБ отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств".
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Задержание сторонников организации Исламское государство* в Черкесске. Кадр видео
18 апреля, 10:50
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году
 
ПроисшествияКалининградФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала