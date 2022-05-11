https://ria.ru/20220511/arest-1787888996.html

В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт

В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт - РИА Новости, 11.05.2022

В Калининграде арестовали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт

Сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт в канун 9 мая в Калининграде, арестовали до 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:07

2022-05-11T13:15

происшествия

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт в канун 9 мая в Калининграде, арестовали до 6 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда"Постановление Центрального районного суда от 7 мая 2022 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 6 июля 2022 года", - сказали в пресс-службе.Ранее ФСБ сообщила, что в Калининграде задержан сторонник украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил теракт ко Дню Победы.В ФСБ отметили, что после теракта мужчина планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутику с символикой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"* Задержание сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, сторонника "Правого сектора"* 2022-05-11T13:07 true PT1M14S

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Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)