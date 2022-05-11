15:55 11.05.2022 (обновлено: 16:50 11.05.2022)
"Уволить бы". Главе Пентагона припомнили дилетантскую оговорку о России
Американский политик Габбард: США должны избежать борьбы с Россией, которой хочет Байден
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин проговорился на пресс-конференции в Польше, что главная цель Америки на Украине заключается в "уничтожении России", заявила в интервью Fox News бывший член конгресса Тулси Габбард.
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Комментируя это высказывание, Габбард подчеркнула, что нынешняя администрация Соединенных Штатов выбрала путь агрессии, у которого будут страшные последствия как для американцев, так и для всего мира.
"Слава Богу, мы можем остановить это, пока не стало слишком поздно. Мы должны действовать, вышвырнуть разжигателей войны из политики и избрать в этой стране новое руководство, которое прекратит это безумие прежде, чем мир будет разрушен", — сказала она.
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Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.