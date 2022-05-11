https://ria.ru/20220511/amerika-1787936203.html

"Уволить бы". Главе Пентагона припомнили дилетантскую оговорку о России

"Уволить бы". Главе Пентагона припомнили дилетантскую оговорку о России - РИА Новости, 11.05.2022

"Уволить бы". Главе Пентагона припомнили дилетантскую оговорку о России

Глава Пентагона Ллойд Остин проговорился на пресс-конференции в Польше, что главная цель Америки на Украине заключается в "уничтожении России", заявила в... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T15:55

2022-05-11T15:55

2022-05-11T16:50

в мире

джо байден

россия

украина

сша

нато

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин проговорился на пресс-конференции в Польше, что главная цель Америки на Украине заключается в "уничтожении России", заявила в интервью Fox News бывший член конгресса Тулси Габбард.По итогам переговоров с украинскими властями 25 апреля Остин признался, что США хотят такого ослабления России, чтобы "Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине".Комментируя это высказывание, Габбард подчеркнула, что нынешняя администрация Соединенных Штатов выбрала путь агрессии, у которого будут страшные последствия как для американцев, так и для всего мира."Слава Богу, мы можем остановить это, пока не стало слишком поздно. Мы должны действовать, вышвырнуть разжигателей войны из политики и избрать в этой стране новое руководство, которое прекратит это безумие прежде, чем мир будет разрушен", — сказала она.Россия c 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Палата представителей конгресса утвердила выделение дополнительного пакета на беспрецедентную сумму почти в 40 миллиардов долларов.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787843694.html

https://ria.ru/20220510/bayden-1787696800.html

россия

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, россия, украина, сша, нато