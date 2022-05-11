https://ria.ru/20220511/aktsiya-1787938129.html

Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"

Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2022

Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"

Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:05

2022-05-11T16:05

2022-05-11T16:05

тверская область

тверь

ржев

день победы

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В этом году шествие собрало в свои ряды рекордное количество жителей Верхневолжья. Только в Твери в акции приняли участие свыше 39 тысяч человек. В первых рядах "Бессмертного полка" юнармейцы пронесли портреты погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих Российской армии – уроженцев Тверской области, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.Акция "Бессмертный полк" состоялась во всех муниципалитетах Верхневолжья. Наиболее массовым после Твери стало шествие в Городе воинской славы Ржеве, в строю полка прошли жители Городов воинской доблести Белого и Зубцова, Города трудовой доблести Бологое и других муниципальных образований.В Ржеве 9 мая состоялось торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона, в столице региона Твери – торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и военной техники.

https://ria.ru/20220509/rzhev-1787643601.html

тверь

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, ржев, день победы, игорь руденя