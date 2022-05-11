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Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220511/aktsiya-1787938129.html
Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"
Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2022
Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"
Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:05
2022-05-11T16:05
тверская область
тверь
ржев
день победы
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В этом году шествие собрало в свои ряды рекордное количество жителей Верхневолжья. Только в Твери в акции приняли участие свыше 39 тысяч человек. В первых рядах "Бессмертного полка" юнармейцы пронесли портреты погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих Российской армии – уроженцев Тверской области, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.Акция "Бессмертный полк" состоялась во всех муниципалитетах Верхневолжья. Наиболее массовым после Твери стало шествие в Городе воинской славы Ржеве, в строю полка прошли жители Городов воинской доблести Белого и Зубцова, Города трудовой доблести Бологое и других муниципальных образований.В Ржеве 9 мая состоялось торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона, в столице региона Твери – торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и военной техники.
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тверь, ржев, день победы, игорь руденя
16:05 11.05.2022
 

Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"
Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В этом году шествие собрало в свои ряды рекордное количество жителей Верхневолжья. Только в Твери в акции приняли участие свыше 39 тысяч человек. В первых рядах "Бессмертного полка" юнармейцы пронесли портреты погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих Российской армии – уроженцев Тверской области, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественных мероприятий в честь 77-летия Великой Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:12Тверская область
В Ржеве День Победы отметили парадом
Акция "Бессмертный полк" состоялась во всех муниципалитетах Верхневолжья. Наиболее массовым после Твери стало шествие в Городе воинской славы Ржеве, в строю полка прошли жители Городов воинской доблести Белого и Зубцова, Города трудовой доблести Бологое и других муниципальных образований.
В Ржеве 9 мая состоялось торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона, в столице региона Твери – торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и военной техники.
"Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны, на долгие три года Калининская область стала местом ожесточённых боёв с врагом – территорией мужества, стойкости и отваги. Мы никогда не забудем, что именно с освобождения первого областного центра, города Калинина, начался победный путь на Берлин. Самоотверженность советских воинов на тверской земле позволила Красной Армии одержать победы в решающих сражениях под Москвой и Сталинградом", - отметил в выступлении на митинге в Твери губернатор региона Игорь Руденя.
 
Тверская областьТверьРжевДень ПобедыИгорь Руденя
 
 
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