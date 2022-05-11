Более 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 92 тысяч жителей Верхневолжья участвовали в акции "Бессмертный полк"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 мая - РИА Новости. Более 92 тысяч жителей Верхневолжья в День Победы приняли участие в акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В этом году шествие собрало в свои ряды рекордное количество жителей Верхневолжья. Только в Твери в акции приняли участие свыше 39 тысяч человек. В первых рядах "Бессмертного полка" юнармейцы пронесли портреты погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих Российской армии – уроженцев Тверской области, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом.
В Ржеве 9 мая состоялось торжественное прохождение личного состава Ржевского гарнизона, в столице региона Твери – торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и военной техники.
"Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхневолжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны, на долгие три года Калининская область стала местом ожесточённых боёв с врагом – территорией мужества, стойкости и отваги. Мы никогда не забудем, что именно с освобождения первого областного центра, города Калинина, начался победный путь на Берлин. Самоотверженность советских воинов на тверской земле позволила Красной Армии одержать победы в решающих сражениях под Москвой и Сталинградом", - отметил в выступлении на митинге в Твери губернатор региона Игорь Руденя.