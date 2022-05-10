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СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС" - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"
СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС" - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"
Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил братиславский... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:35
2022-05-10T14:35
в мире
владимир зеленский
словакия
украина
евросоюз
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил братиславский телеканал ТА3."Украинский президент Владимир Зеленский во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС", - говорится в сообщении.Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787751920.html
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в мире, владимир зеленский, словакия, украина, евросоюз
14:35 10.05.2022
 
СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"

Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС", сообщил телеканал ТАЗ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил братиславский телеканал ТА3.
"Украинский президент Владимир Зеленский во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС", - говорится в сообщении.
Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
14:18
Лидер словацкой оппозиции отказался слушать речь Зеленского
 
В миреВладимир ЗеленскийСловакияУкраинаЕвросоюз
 
 
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