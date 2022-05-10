https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787754038.html

СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"

СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС" - РИА Новости, 10.05.2022

СМИ: Зеленский попросил депутатов Словакии быть "голосом Украины в ЕС"

Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил братиславский... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:35

2022-05-10T14:35

2022-05-10T14:35

в мире

владимир зеленский

словакия

украина

евросоюз

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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Выступая во вторник по телемосту перед депутатами парламента Словакии, Владимир Зеленский попросил их быть голосом его страны в ЕС", - сообщил братиславский телеканал ТА3."Украинский президент Владимир Зеленский во вторник посредством телемоста выступил перед депутатами словацкого парламента. Зеленский поблагодарил руководство и народ Словакии за солидарность, проявленную с его страной и народом, а также за всестороннюю помощь, которую Словакия оказывает Украине с первых дней военных действий в этой стране. Глава Украины также призвал Словакию поддерживать европейскую перспективу Украины и быть ее голосом в ЕС", - говорится в сообщении.Как сообщил телеканал, Зеленский также призвал власти Словакии активно поддерживать антироссийские санкции и продолжать оказывать помощь Украине в военной сфере.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787751920.html

словакия

украина

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в мире, владимир зеленский, словакия, украина, евросоюз