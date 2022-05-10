Рейтинг@Mail.ru
Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787732521.html
Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива
Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива - РИА Новости, 10.05.2022
Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:11
2022-05-10T11:11
в мире
украина
вооруженные силы украины
мариуполь
россия
илья кива
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891279_23:0:1129:622_1920x0_80_0_0_7d821d8cc9d5e94e060157ef3c8c7b37.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе."После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали", - написал Кива во вторник в Telegram-канале.Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786899247.html
украина
мариуполь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891279_162:0:991:622_1920x0_80_0_0_88ad2ad0d55b25ac4ad949b825460e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, россия, илья кива, владимир зеленский
11:11 10.05.2022
 
Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива

Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского предпримут попытку смены власти на Украине

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе.
"После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали", - написал Кива во вторник в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 01:57
Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский решил сдать большую часть Украины
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМариупольРоссияИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала