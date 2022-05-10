https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787732521.html

Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива

Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива - РИА Новости, 10.05.2022

Оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине, считает Кива

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:11

2022-05-10T11:11

2022-05-10T11:11

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илья кива

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе."После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали", - написал Кива во вторник в Telegram-канале.Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1786899247.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы украины, мариуполь, россия, илья кива, владимир зеленский