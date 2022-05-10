https://ria.ru/20220510/zakharova-1787769633.html

Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС

Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС - РИА Новости, 10.05.2022

Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:53

2022-05-10T16:53

2022-05-10T16:53

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, отметила, что ранее Киев такие отказы "глотал".Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий."Глава МИД Украины Кулеба: "Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим". До этого глотали же. И ведь неплохо получалось", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ по статусу кандидата для Украины.

https://ria.ru/20220510/evrokomissiya-1787766742.html

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Екатерина Зайцева

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