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Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
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Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:53
2022-05-10T16:53
в мире
украина
киев
владимир зеленский
мид украины
мария захарова
франция
евросоюз
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, отметила, что ранее Киев такие отказы "глотал".Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий."Глава МИД Украины Кулеба: "Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим". До этого глотали же. И ведь неплохо получалось", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ по статусу кандидата для Украины.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, мид украины, мария захарова, франция, евросоюз, эммануэль макрон
16:53 10.05.2022
 
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС

Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев "не проглотит" отказа ЕС: раньше глотали

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, отметила, что ранее Киев такие отказы "глотал".
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
16:21
Еврокомиссия получила ответы Украины на опросник о членстве в ЕС
"Глава МИД Украины Кулеба: "Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим". До этого глотали же. И ведь неплохо получалось", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ по статусу кандидата для Украины.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМИД УкраиныМария ЗахароваФранцияЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
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