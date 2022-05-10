https://ria.ru/20220510/zakharova-1787769633.html
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:53
2022-05-10T16:53
2022-05-10T16:53
в мире
украина
киев
владимир зеленский
мид украины
мария захарова
франция
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина "не проглотит" отказа в статусе кандидата на вступление в Евросоюз, отметила, что ранее Киев такие отказы "глотал".Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий."Глава МИД Украины Кулеба: "Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим". До этого глотали же. И ведь неплохо получалось", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ по статусу кандидата для Украины.
https://ria.ru/20220510/evrokomissiya-1787766742.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, мид украины, мария захарова, франция, евросоюз, эммануэль макрон
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев не примет отказа ЕС
Захарова ответила на слова Кулебы о том, что Киев "не проглотит" отказа ЕС: раньше глотали