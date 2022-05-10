https://ria.ru/20220510/yasinovataya-1787719416.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"

Город Ясиноватая в ДНР снова подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T07:49

2022-05-10T07:49

2022-05-10T09:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Город Ясиноватая в ДНР снова подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксировали в 07:20 со стороны Авдеевки."Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс