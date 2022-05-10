https://ria.ru/20220510/yasinovataya-1787719416.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Город Ясиноватая в ДНР снова подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:49
2022-05-10T07:49
2022-05-10T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Город Ясиноватая в ДНР снова подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксировали в 07:20 со стороны Авдеевки."Выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в публикации.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/donetsk-1787707690.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс
07:49 10.05.2022 (обновлено: 09:27 10.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР