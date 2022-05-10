https://ria.ru/20220510/yaponiya-1787714015.html

В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России

В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 10.05.2022

В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России

Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:53

2022-05-10T03:53

2022-05-10T03:53

япония

в мире

россия

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ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на основании реальной ситуации, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.Хагиуда также подчеркнул, что власти будут "определять конкретные методы и время введения эмбарго на нефть в зависимости от реальной ситуации", придавая "значение обеспечению энергетической безопасности и поддержания условий для граждан".Накануне Фумио Кисида в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего". В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.

https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html

япония

россия

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Максим Горбачев

япония, в мире, россия