Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/yaponiya-1787714015.html
В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России
В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России - РИА Новости, 10.05.2022
В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России
Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T03:53
2022-05-10T03:53
япония
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на основании реальной ситуации, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.Хагиуда также подчеркнул, что власти будут "определять конкретные методы и время введения эмбарго на нефть в зависимости от реальной ситуации", придавая "значение обеспечению энергетической безопасности и поддержания условий для граждан".Накануне Фумио Кисида в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего". В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, россия
03:53 10.05.2022
 
В Японии заявили о планах по снижению энергозависимости от России

Японский министр Хагиуда заявил о планах по снижению энергозависимости от России

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Япония намерена постепенно снижать свою зависимость от российских энергоресурсов, но будет определять, когда и в какой мере вводить эмбарго на нефть из РФ, на основании реальной ситуации, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.
"Наша страна полностью импортирует нефть, поэтому решение ввести эмбарго на российскую нефть сложное. В настоящее время наша страна не может сразу же отказаться от импорта российской нефти, однако по прошествии определенного времени, обеспечив альтернативные источники энергии, мы намерены придерживаться курса на постепенное сокращение нашей зависимости от российских энергоресурсов", - заявил глава японского ведомства в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил о решении ввести эмбарго на российскую нефть.
Хагиуда также подчеркнул, что власти будут "определять конкретные методы и время введения эмбарго на нефть в зависимости от реальной ситуации", придавая "значение обеспечению энергетической безопасности и поддержания условий для граждан".
Накануне Фумио Кисида в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита "семерки" заявил, что Япония приняла "тяжелое решение" по запрету импорта российской нефти, так как "единство стран G7 важнее всего". В то же время он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах "Сахалин-1", "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти, однако дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 21:23Специальная военная операция на Украине
Bloomberg назвал остановку экспорта нефти из России самоубийством Запада
 
ЯпонияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала