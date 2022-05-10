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Американский ветеран призвал представителей России и США сохранять связи - РИА Новости, 10.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220510/veteran-1787711173.html
Американский ветеран призвал представителей России и США сохранять связи
Американский ветеран призвал представителей России и США сохранять связи - РИА Новости, 10.05.2022
Американский ветеран призвал представителей России и США сохранять связи
Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон выразил сожаление, что США и Россия более не едины в праздновании Дня Победы, и призвал представителей обеих РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:30
2022-05-10T01:30
день победы — 2022
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон выразил сожаление, что США и Россия более не едины в праздновании Дня Победы, и призвал представителей обеих стран сохранять личные связи до тех пор, пока политики не поймут, что конфронтация проигрышна для всех.Кон в прошлом был специальным гостем на нескольких торжествах Победы в Москве, а в этом году видел только фрагменты российского парада по телевизору."Никакого сравнения. И это печально, что мы более не едины в праздновании... Давайте заботиться о наших личных контактах, поддерживать их, пока политики не придут к осознанию того, что конфронтацией они ничего не добьются", - сказал Кон РИА Новости, добавив, что обе стороны в конечном итоге могут проиграть.Кон бежал из нацистской Германии в 1938 году, а в 1943-м присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию.
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в мире, сша, россия
01:30 10.05.2022
 
Американский ветеран призвал представителей России и США сохранять связи

Американский ветеран Фрэнк Кон призвал представителей России и США сохранять личные связи

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке
Участники акции Бессмертный полк в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участники акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон выразил сожаление, что США и Россия более не едины в праздновании Дня Победы, и призвал представителей обеих стран сохранять личные связи до тех пор, пока политики не поймут, что конфронтация проигрышна для всех.
Кон в прошлом был специальным гостем на нескольких торжествах Победы в Москве, а в этом году видел только фрагменты российского парада по телевизору.
"Никакого сравнения. И это печально, что мы более не едины в праздновании... Давайте заботиться о наших личных контактах, поддерживать их, пока политики не придут к осознанию того, что конфронтацией они ничего не добьются", - сказал Кон РИА Новости, добавив, что обе стороны в конечном итоге могут проиграть.
Кон бежал из нацистской Германии в 1938 году, а в 1943-м присоединился к вооруженным силам США. Год спустя он в составе американских войск высадился во Франции и принял участие в наступлении на Германию.
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